L’Orso a Cremona per trovare la luce in fondo al tunnel, Italiano ha fiducia in lui

Una crisi che il Bologna ha pagato caro, ma Orsolini ancora di più. Un momento nero che dura ormai da diversi mesi e che gli è costato la nazionale per via di una precisione che manca dal 29 gennaio. Contro il Maccabi l’ultimo gol, ma anche quello fù un colpo nel buio iniziato da dicembre. I rossoblù hanno bisogno del numero 7 e il ventinovenne marchigiano ha bisogno della magia rossoblù.

Una lunga crisi

Ad ottobre, dopo aver segnato cinque gol nelle prime sette giornate sembrava essere l’ennesima stagione in crescita di un Orsolini sempre più dominante, ma qualcosa poi si è sciolto lentamente. Da quel momento l’esterno rossoblù ha fatto sempre più fatica, un lampo nell’1-3 rimediato proprio contro la Cremonese e un’altro nella vittoria di metà gennaio ottenuta a Verona.

Anche in Europa un andamento non certo lineare, con un calo sempre più evidente nelle fasi calde della competizione, giocate tutte da subentrante. Qui il merito è stato anche di un Bernardeschi che ha saputo farsi trovare pronto riuscendo a sopperire alle mancanze lasciate dall’Orso.

L’affetto del Dall’Ara e la fiducia di Vincenzo Italiano

L’ultima grande delusione è arrivata poco prima della pausa nazionali, con il secondo rigore sbagliato in stagione contro la Lazio, il primo Orsolini lo sbaglio in Coppa Italia. Un errore dal dischetto che non può non essere l’apice di un momento nero da lasciarsi alle spalle. Riccardo ha ricevuto l’amore e l’affetto della sua gente, che ne ha riconosciuto con stima e gratitudine quanto fatto negli ultimi anni.

Stima e fiducia che in lui ha anche Vincenzo Italiano: «La nostra fiducia in lui è totale. E’ un momento in cui gli gira tutto per il verso sbagliato, mentre prima segnava da ogni posizione. Mi auguro che possa riprendere a trasformare in oro per noi tutto quello che gli passerà da quel mancino».

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

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