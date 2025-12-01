Bologna-Cremonese: Italiano pensa alla difesa anti Vardy

Questa sera alle 20:45 il Bologna torna al Dall’Ara per sfidare la Cremonese nella gara valida per la 13^ giornata. I felsinei sono alla ricerca del tredicesimo risultato utile e dovranno contare ancora una volta sul caldissimo supporto dei tifosi rossoblù presenti sugli spalti.

La Cremonese è attualmente al dodicesimo posto in classifica con 14 punti. Sono avversari alla portata del Bologna, ma i rossoblù non devono cadere nel tranello di sottovalutare gli avversari.

Bologna-Cremonese: attenzione alla squadra di Nicola

Infatti, sebbene la Cremonese sia la squadra di Serie A che concede più tiri in porta, è un club pericoloso che non rinuncia a giocare. Come tutte le squadre di Davide Nicola, tecnico a cui il club si è affidata dopo la promozione, non si chiuderà a riccio e cercherà il più possibile di arrivare in porta.

Il club lombardo conta da inizio stagione tre vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, tre delle quali arrivate nelle ultime tre gare. A guidare l’attacco del 3-5-2 saranno Federico Bonazzoli e Jamie Vardy.

Bonazzoli conta già quattro gol dall’inizio della stagione, mentre l’attaccante inglese è a quota due e, contro il Bologna, cercherà di aumentare la cifra.

Bologna conoscerà la star inglese protagonista della favola Leicester

Il Dall’Ara non vede l’ora di vedere in azione l’attaccante inglese e sarà un obiettivo che i rossoblù non dovranno mai perdere di vista.

Il trentottenne di Sheffield è stato protagonista della favola Leicester che, nel 2016, vinse per la prima volta la Premier League sotto la guida di Ranieri.

Vardy debuttò con il club inglese all’età di 27 anni, quando fino a due anni prima aveva giocato tra i dilettanti, facendo il magazziniere per guadagnarsi da vivere.

Terminato il percorso in Premier, Vardy ha scelto l’Italia per continuare la carriera. Nella conferenza di presentazione ha spiegato così il perché della sua decisione di sposare la Cremonese: “nel calcio chiunque può battere chiunque e ci alleniamo per questo. Lottare per ribaltare i pronostici mi ha convinto a venire qui”.

Italiano pensa alla difesa anti Cremonese: Vitik out, possibilità per Casale

Vincenzo Italiano pensa quindi alla difesa da schierare per contrastare l’attacco grigiorosso. Il Bologna dovrà fare a meno di Vitik non convocato per stasera a causa di un affaticamento muscolare. Molto probabilmente sarebbe stato titolare dopo il buon secondo tempo giocato contro il Salisburgo; se recupererà potrebbe giocare dal primo minuto giovedì contro il Parma.

Con il ceco out, si apre una possibilità per Casale. L’ex Lazio ha disputato un’ottima prestazione contro l’Udinese accompagnato da un super Heggem. La coppia vincente potrebbe giocare insieme anche questa sera al Dall’Ara, ma Italiano potrebbe anche decidere di lasciare Heggem a riposo.

In questo momento è veramente difficile lasciare il vichingo in panchina, ma è anche vero che il norvegese va preservato considerando il tour de force che aspetta i felsinei nei prossimi venti giorni.

Bologna-Cremonese: il duo Lucumi-Casale potrebbe avere un’altra occasione

Italiano potrebbe quindi anche optare per la combo Lucumi-Casale. I due avevano giocato insieme nella prima gara di campionato contro la Roma, un match sfortunato per entrambi.

Casale fu costretto ad uscire dopo il primo tempo per infortunio, mentre il colombiano, travolto dai vari rumors di mercato, fu il principale responsabile del gol subito dai rossoblù firmato Wesley. Di tempo ora ne è passato, e il Bologna dall’inizio della stagione ha completamente cambiato volto. Il tecnico rossoblù potrebbe quindi pensare di dare al duo un’altra chance.

