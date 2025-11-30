Da Bologna a Riad: un tour de force concentrato in venti giorni

Dopo il poker contro il Salisburgo, Italiano ha affermato: «Le coppe sono un obiettivo, ma il campionato è il focus principale». Forse si trattava di un bluff, di un tentativo per far sottovalutare i rossoblù dagli avversari delle altre competizioni, perché questo Bologna, che sta facendo cose grandissime, può puntare in alto non solo in campionato, ma anche in Europa League, Coppa Italia e Supercoppa.

Aggiungere un altro trofeo in bacheca è sempre un’emozione incredibile che la piazza rossoblù non si stancherà mai di provare. La commozione per il ritorno a casa della Coppa Italia dopo 61 anni ne è la dimostrazione.

In venti giorni il Bologna affronterà tutte e quattro le competizioni

Certo, il Bologna non potrà contare sulle stesse forze in tutte le competizioni. Il posticipo di domani contro la Cremonese darà il via ad un tour de force concentrato in venti giorni che vedrà i rossoblù impegnati su tutti e quattro i fronti. Giovedì inizia la Coppa Italia con la prima gara contro il Parma in casa.

Dopodiché, le trasferte contro la Lazio e contro il Celta Vigo in Europa League. Domenica 19 poi, i rossoblù ospiteranno la Juventus al Dall’Ara e neanche 5 giorni dopo è tempo di Supercoppa.

Bologna, turnover a volontà

Vincenzo italiano non ha timore perché nelle ultime gare, il Bologna ha dimostrato di sapersela cavare benissimo nonostante l’emergenza infortuni e nonostante il turnover. Tutti i rossoblù sembrano aver recepito il messaggio del tecnico, ovvero che ognuno di loro può fare la differenza.

Ieri Rowe e Cambiaghi sono tornati ad allenarsi in gruppo e Bologna sta ancora aspettando il ritorno di “Re Ciro”. Immobile non calca il campo dal 23 agosto scorso, quando all’Olimpico fu costretto a fermarsi nella prima mezz’ora. Con la Cremonese potrebbe ancora non essere il suo momento, ma Ciro potrebbe finalmente presentarsi al pubblico del Dall’Ara giovedì contro il Parma.

Il Dall’Ara: tappa di “riposo” del tour de force

Dall’Ara che continua ad essere fondamentale per il percorso dei rossoblù che, con la vittoria contro il Salisburgo hanno centrato il 12° risultato utile. In casa il Bologna ha rimediato una sola sconfitta nel corrente anno solare, mentre l’ultima resa della stagione risale al 25 settembre quando il Bologna affrontò l’Aston Villa a Birmingham.

Fonte: Massimo Vitali – Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook