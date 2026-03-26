Bologna: una ripresa ricca di assenze

La delusione, verso sé stessi e verso i tifosi, resta. Tutto intorno, però, il mondo del calcio va avanti, e non può essere la pausa nazionali a fermare il lavoro di mister Italiano. Archiviata la sconfitta con la Lazio, infatti, all’orizzonte sono due le sfide da segnare con la matita rossa sul calendario. Dopo la pausa il Bologna affronterà prima la Cremonese e, successivamente, l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

Verso Bologna-Cremonese: una ripartenza “corta”

Proprio per questo, infatti, a tre giorni dalla gara con i biancocelesti questa mattina la truppa di mister Italiano si rimetterà al lavoro per preparare questo finale di stagione. La ripresa, prevista per questa mattina alle 11, avrà però una strana struttura. Tra gli infortunati Skorupski, De Silvestri, Pobega ed Odgaard ed i nazionali Cambiaghi, Ferguson, Freuler, Heggem, Helland, Lucumì, Moro, Pessina e Vitik, infatti, mister Italiano avrà solamente 13 giocatori a disposizione.

Una cifra piuttosto bassa, che verrà senz’altro rimpinguata con la presenza di diversi ragazzi della Primavera. Di fatto, però, il tecnico dovrà lavorare con questi effettivi almeno fino a lunedì, quando pian piano, rientreranno a Casteldebole tutti i giocatori impegnati con le proprie selezioni nazionali.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

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