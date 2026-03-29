Sohm in vista della Cremonese, solo in mezzo al campo di Casteldebole

Mentre la testa è concentrata su un mondiale da conquistare a Casteldebole regna la calma apparente, almeno fino a martedì, quando Sohm e compagni inizieranno a preparare Cremonese – Bologna. Lo svizzero ex Fiorentina sarà, alla ripresa, l’unico centrocampista a disposizione di Vincenzo Italiano. Opportunità importante per riprendere una maglia da titolare in attesa del rientro dei nazionali.

L’avvicinamento a Cremona

Con Pobega e Odgaard fermi ai box e i vari Freuler, Ferguson e Moro impegnati con le rispettive nazionali, Simon Sohm si ritroverà questo martedì “solo in mezzo al campo”. Arrivato a gennaio si è guadagnato sempre più spazio, ovviamente con alti e bassi ma dando concretezza e certezze ad un centrocampo rivoluzionato con l’aggiunta delle mezz’ali e senza più il trequartista.

In vista della sfida con la Cremonese l’assetto del Bologna dovrebbe vedere appunto Sohm insimeme a Freuler e Ferguson. Gli ultimi due rientreranno a Casteldebole giovedì, mentre Moro solamente venerdì per via di un’amichevole con il Brasile. Italiano potrebbe valutare il rientro di Odgaard ma anche un Bernardeschi arretrato sulla linea di centrocampo. Al momento però in terzetto designato dovrebbe essere questo.

Crescita e prospettiva per Sohm al Bologna

La formazione felsinea, ancora impegnata su due fronti e con una Europa League alla quale chiedere ancora tanto, ha bisogno di tutti, anche degli “ultimi arrivati”. Italiano crede nell’ex Viola e Cremona sarà un test importante anche in vista della doppia sfida con l’Aston Villa.

Simon Sohm dal 15 febbraio in poi (Genova) in cui ha giocato la sua prima da titolare, è diventato uno dei più utilizzati dal tecnico rossoblù. Come detto il cambio di formazione con l’arretramento del trequartista sulla linea dei centrocampisti ha fortemente giovato al numero 23 felsineo. Con la sua fisicità riesce ad essere uno degli equilibratori tra un attacco e una difesa che spesso hanno perso di equilibrio. Questo tanto ricercato da Italiano e ora sempre più intrinseco alla mentalità della squadra.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

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