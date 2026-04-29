Bologna, al Dall’Ara una stagione disastrosa: peggio dei rossoblù solo due squadre

«Il nostro rendimento casalingo è inspiegabile. Ma ci sono stagioni in cui raccogli più in trasferta che in casa». Così Vincenzo Italiano qualche settimana fa si rammaricava del fatto che il suo Bologna avesse prodotto pochissimo tra le mura amiche una serie di risultati molto negativa.

Numeri e statistiche da ultimissime della classe. Nove sconfitte interne in tutta la stagione di Serie A, un numero esorbitante, prodotto sostanzialmente dall’inizio del 2026 in poi. Con 16 gol segnati, sotto la soglia mentale della sufficienza, ovvero sotto almeno una rete di media a partita. Ma soprattutto la sensazione di aver fatto un disastro che è costato la qualificazione all’Europa per la prossima stagione, come racconta il Corriere di Bologna.

Peggio solo Pisa e Verona

In questa assurda stagione rossoblù, la squadra di Vincenzo Italiano ha vissuto un vero e proprio dramma davanti al pubblico di casa. Con 20 punti in 17 gare, il Bologna è solo 13° per rendimento casalingo. Il numero di sconfitte è un record negativo incredibile.

Infatti, peggio del Bologna in fatto di ko al Dall’Ara hanno fatto le già retrocesse Pisa e Verona con 11 sconfitte. I rossoblù, in questa sola annata, sono riusciti nell’incredibile impresa di perdere più partite in casa in un anno che negli ultimi tre: 7 in totale nelle precedenti tra stagioni, 9 solamente in questa attuale.

Per ritrovare un dato così negativo bisogna tornare al 2017/18, quando i ko furono 9 in casa ma anche in trasferta le cose non andavano benissimo.

Un torneo costruito lontano da Bologna

Se il Bologna oggi è ancora nono e può, perlomeno matematicamente, sperare anche 7° posto molto se non tutto lo deve alle gare in trasferte dove il rendimento è quasi da zona Champions League. Con 28 punti e 1,65 punti di media, i rossoblù hanno fatto peggio solo di Inter, Milan, Napoli e Como.

L’occasione per riprendersi

I fischi del Dall’Ara durante Bologna-Roma hanno ferito la squadra e soprattutto il tecnico, ritratto in un momento di stizza in cui scaglia una bottiglietta all’ingresso del tunnel degli spogliatoi. Italiano è consapevole della brutta piega che ha preso l’annata: «Dispiace per i fischi, ma il nostro pubblico ha visto troppe sconfitte».

Ma il calcio come la vita spesso e volentieri dà spesso nuove occasioni. Per rimediare a questo brutto finale, in cui i rossoblù arrivano da 3 ko con 0 gol fatti e 8 subiti, domenica alle 12:30 tornano in casa contro il Cagliari.

I sardi hanno chiuso il discorso salvezza battendo la Dea e domenica arrivano sotto le Due Torri soddisfatti e con uno storico in trasferta da quartultimo posto. Sarà la penultima occasione per Italiano e il suo Bologna di soddisfare il Dall’Ara.

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