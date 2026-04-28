Orso a caccia di record: il Cagliari è la sua isola felice

Questo finale di stagione è tutto di Riccardo Orsolini. Il numero sette del Bologna, che aveva sofferto durante tutto l’anno la concorrenza di Bernardeschi, ora può spiccare il volo e ritrovare le sensazioni positive in campo. L’anno prossimo serviranno tutti e due al top e, forse, non tutti i mali vengono per nuocere.

Insomma, bisogna sfruttare l’occasione, per quanto nata da un infortunio che nessuno si augurava. Orso deve tornare decisivo, deve tornare quel giocatore che risolve le partite. E, da un paio di settimane a questa parte, le sue prestazioni sono cresciute. Gol contro il Lecce, buon secondo tempo a Birmingham e traversa ribelle contro la Roma: per vincere contro i sardi servirà una prestazione delle sue.

Vittime preferite

È curioso come l’ultima rete in campionato di Orso sia arrivata proprio contro una delle sue vittime preferite. Fino a un mese fa, infatti, Cagliari, Empoli e Lecce si contendevano il primato, avendo subito tutte sei gol dall’esterno ascolano. Poi, la furia agonistica del ragazzo di Rotella si è scagliata contro i salentini che, tra un numero, una traversa e un gol, non hanno potuto contenerlo.

Contro i Casteddu servirà un altro squillo per migliorare la statistica e pareggiare il record ma, di certo, se ci sarà l’occasione, il numero sette non si farà pregare. Negli scontri con i rossoblu il gol è sempre arrivato con regolarità e questo potrebbe garantirgli un finale di fuoco. Perché mancano soltanto tre reti per superare nella classifica all-time del club Cervellati. Significherebbe undicesimo posto.

Orso e il Cagliari: un inizio in salita

Il talento del marchigiano si è scontrato contro il Cagliari ben 16 volte in carriera, di cui una con la maglia dell’Atalanta e una con quella dell’Ascoli, uscendo una volta vinto e una vincitore, ma sempre senza reti. E questo trend negativo è continuato anche con la maglia del Bologna, almeno nei primi tempi. Dal 2018 – anno del suo arrivo – al gennaio 2022, infatti, Orsonaldo non ha mai gonfiato la rete degli isolani. In quel periodo è arrivato soltanto un assist nel 2020, in favore di Soriano. Altri tempi.

E una storia infinita

Negli ultimi sei incontri di A, però, il classe ’97 ha cambiato marcia in maniera radicale. Sono arrivate sei reti in sole tre partite da titolare di cui due concluse, con una fantascientifica media di una rete ogni poco più di 60 minuti. I numeri sono notevoli, contando che il Cagliari ha vinto soltanto due gare in questo lasso di tempo, entrambe per 2-1 ed entrambe subendo gol dallo stesso Orso per il momentaneo 0-1.

Coincidenze? Difficile, davvero difficile crederlo, così come sembra impensabile che il Cagliari non tema il suo giustiziere più accanito. Sicuramente mister Pisacane preparerà un trattamento speciale per lui e proprio questo sarà il banco di prova perfetto per il 7. Perché sarà coinvolto, sfidato, stimolato. E chi lo conosce sa che non vuole nulla di più.

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