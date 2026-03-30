Il calo in campionato è passato direttamente per le difficoltà sul suolo di casa. D’altronde il Bologna, fino a qualche mese fa, aveva uno degli stadi meno battuti dell’intero campionato. Sull’egemonia casalinga, poi, si erano basati i più recenti successi del club, dalla famosa corsa Champions alla Coppa Italia. Eppure, oggi non siamo qui per ricordare qualche gara storta o disquisire sulla minore efficienza casalinga dei felsinei. Piuttosto, prendete questo articolo come un incoraggiamento, un monito. Perché se gli emiliani vorranno entrare tra le big di Europa League e restare attaccati alla Serie A, molto dipenderà dai risultati interni.

L’ostacolo Villa

La prima importante considerazione del giorno riguarda i quarti di Europa League. Sì, perché se il Bologna vorrà proseguire il suo cammino in campo internazionale dovrà ottenere il massimo dalla gara di giovedì prossimo. A Birmingham, infatti, in due occasioni i rossoblu hanno faticato parecchio nella gestione del campo e delle condizioni, perdendo sia in Champions l’anno scorso sia nella League Phase di quest’anno.

D’altro canto, l’effetto sorpresa del Dall’Ara deve essere assolutamente sfruttato. I Villans non hanno ancora potuto sperimentare il terreno di gioco e il pubblico di Bologna al massimo del loro splendore: contro una società così preparata un elemento del genere potrebbe essere chiave, specialmente per rinvigorirsi e alzare il morale.

Un campionato tutto da lottare

Con l’esclusione potenziale del Como dalle coppe europee, l’ottavo posto del nostro campionato potrebbe rivelarsi improvvisamente comodo. Anche perché, fattore importante, tale posizionamento garantirebbe la possibilità di giocare un turno in meno in Coppa Italia. E, se le gare fuori casa del finale di stagione risultano particolarmente complesse, con scontri pesanti a Napoli, Bergamo e Torino, ecco che il calore del popolo felsineo potrebbe rivelarsi un’arma in più contro Roma e Inter. Due squadre con le quali sarà fondamentale fare punti per sognare. Ma soprattutto due squadre che, di recente, a Bologna hanno perso match pesanti. Insomma, dal punto di vista psicologico, se si dovesse ritrovare il Fortino delle passate stagioni nulla sarebbe impossibile.

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