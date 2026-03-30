Bologna, ecco il tuo fortino: Dall’Ara verso il sold-out contro l’Aston Villa (Stadio)

Continua ad avvicinarsi una delle serate più importanti della stagione. Un appuntamento con la storia, che potrebbe essere aggiornata proprio davanti al popolo rossoblù, tra le mura del Dall’Ara. Il 9 aprile è sempre più vicino, e Bologna-Aston Villa è un evento che nessuno vuole perdersi. Come riportato da Dario Cervellati nell’edizione odierna di Stadio, infatti, il Dall’Ara è praticamente sold-out: curve e distinti già al completo, mentre rimangono solo alcuni tagliandi – i più costosi – in tribuna.

Bologna imbattuto al Dall’Ara in Europa League

Non si tratta solo di battere l’avversario che ti tormenta dalla scorsa stagione. Prima in League Phase di Champions League e poi in Europa League, i ragazzi di Emery hanno sempre avuto la meglio sui rossoblù, ma in entrambe le occasioni tra le mura amiche. Questa volta, invece, dovranno confrontarsi anche con il popolo rossoblù. Ma se in Serie A il Dall’Ara è diventato terreno fertile per gli avversari, in Europa League nessuna squadra è riuscita a saccheggiarlo.

Friburgo, Brann – due volte – Salisburgo, Celtic e Roma. Nessuna di queste che ha fatto visita al Bologna in Europa League è tornata a casa con i tre punti. La squadra di Italiano si è dimostrata molto più solida che in campionato, arrivando fino ai quarti di finale. Per tentare l’impresa di superare anche gli inglesi e centrare la semifinale, servirà l’aiuto di tutti.

Mai così tanti in EL

La voce, di certo, non mancherà. Per questa occasione, lo stadio sarà pieno in ogni ordine di posto: un risultato mai registrato in Europa League in questa stagione. Si passa dai 24,428 contro il Friburgo ai 26,277 dell’ultima sfida con i giallorossi, l’apice del percorso europeo della squadra di Italiano. In mezzo, le partite contro Brann e Salisburgo hanno fatto registrare rispettivamente 22,508 e 21,025 presenze, poi superate dal match contro il Celtic, seguito da 23,791 tifosi. Atmosfera meno bollente, invece, ai playoff contro i norvegesi, quando sugli spalti si erano presentati in 19,710.

Sarà una notte tutta da vivere. In un Dall’Ara rovente, Castro e compagni troveranno il boost necessario per superare lo scoglio Aston Villa. Perché certe imprese nascono solo dall’entusiasmo e dall’energia di chi spinge la squadra anche senza scendere in campo.

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