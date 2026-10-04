Bologna, Dallinga stagione praticamente finita: che cosa succede ora?

Sotto le Due Torri continuano ad arrivare notizie negative. Dopo l’infortunio grave di Emil Holm che toglierà il giocatore dalla disponibilità della squadra in questa stagione, la nuova brutta notizia arriva da un prestito. Infatti, a Colonia si è infortunato gravemente l’ex centravanti del Bologna Thijs Dallinga.

Un ko sfortunatissimo quello della punta centrale olandese classe 2000. L’ex Tolosa infatti si è fatto male dopo circa mezz’ora della gara amichevole del Colonia con il meno noto club cittadino del Viktoria. Un test utile, come tutti quelli che si stanno svolgendo in giro per l’Europa (Casteldebole compreso, contro l’Ascoli) per non perdere l’abitudine alla partita.

Infortunio gravissimo

Il problema fisico del centravanti di proprietà del club rossoblù è apparso immediatamente molto grave. Thijs non è infatti riuscito a rialzarsi subito, accusando un grande dolore al ginocchio destro. Poi ha lasciato il campo aiutato da due uomini dello staff atletico e medico del Colonia.

La preoccupazione è stata subito molto forte per il giocatore che è apparso subito, appunto, dolorante e molto provato. Quasi in lacrime. La diagnosi emersa dagli accertamenti subito svolti dal club tedesco è stata impietosa per l’attaccante: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un infortunio gravissimo per Dallinga che interessa da vicino anche il Bologna, proprietario del cartellino.

Dallinga-Bologna, che cosa cambia l’infortunio

I rossoblù infatti sono, anzi erano, spettatori interessati della stagione del giocatore con la maglia del club tedesco. Dallinga era passato al Colonia dal Bologna in prestito con diritto di riscatto, motivo per cui il club rossoblù sperava andasse tutto bene e il centravanti convincesse i tenutonici a riscattare il cartellino ma l’infortunio cambierà tutto.

Infatti, con la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro difficilmente i tedeschi riscatteranno il giocatore. Anzi, non va escluso un addio precoce. Il rientro è previsto non prima di aprile e chissà che a gennaio i due club non sciolgano il contratto di prestito e l’olandese prosegua la riabilitazione sotto “il vessillo” rossoblù.

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