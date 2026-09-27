Tragedia Osvaldo: l’ex rossoblù ricoverato in gravi condizioni

Il mondo del calcio italiano e internazionale trattiene il respiro per le sorti di Daniel Osvaldo. L’ex attaccante italo-argentino, che ha vestito maglie prestigiose tra cui quella del Bologna tra il 2009 e il 2010, si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale municipale di Llavallol, nella provincia di Buenos Aires.

Il quarantenne è stato soccorso dalla sorella nella sua abitazione, dove viveva in totale isolamento, e trasportato d’urgenza a causa di un grave versamento pleurico al polmone destro che ha reso necessario un delicato intervento chirurgico.

Il peso dei fantasmi e la confessione pubblica

Negli ultimi anni, sono tanti gli avvenimenti che hanno segnato la vita dell’ex centravanti: spirale di depressione, pressioni mediatiche, alcol e sostanze. Un declino personale culminato nel 2024 con una drammatica intervista televisiva in cui lo stesso Osvaldo aveva ammesso pubblicamente di non riuscire a uscire dalla depressione.

Come evidenziato nell’articolo odierno di Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, a questo quadro clinico e psicologico si aggiungono le difficoltà giudiziarie, tra cui una denuncia per maltrattamenti presentata dall’ex moglie e tensioni familiari legate ai rapporti con i quattro figli avuti da compagne diverse.

Tra amarcord calcistico e vicinanza social a Osvaldo

La notizia del ricovero ha immediatamente mobilitato il mondo del web e del tifo organizzato, riaccendendo i ricordi sportivi legati al suo passato in rossoblù. Nonostante un bilancio sul campo fatto di 3 gol in 26 partite, il suo carattere turbolento domina nei ricordi della sua esperienza a Bologna. Ad esempio, in un ormai celebre episodio, l’ex attaccante aveva rifilato un cazzotto al compagno di squadra Nicola Mingazzini durante una partitella a Sestola.

Nelle ultime ore, sono numerosi i messaggi di affetto e di solidarietà da parte dei tifosi che hanno letteralmente invaso i canali social dell’ex calciatore, tutti uniti nella speranza che Osvaldo possa vincere la partita più difficile della sua vita.

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