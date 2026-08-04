Bologna, difesa affidata a Heggem. Più spazio anche a Helland

Con la partenza sempre più vicina di Jhon Lucumí, che avrebbe già detto sì alla Juventus, cambiano le gerarchie del Bologna: ed è così che il centro del reparto difensivo rossoblù sarà affidato a Torbjørn Heggem. Come scrive Claudio Beneforti su Stadio, il norvegese ha già fatto un’ottima figura ai Mondiali e adesso avrà la possibilità di ritagliarsi un ruolo da leader anche all’interno della squadra di Domenico Tedesco.

Torbjørn Heggem leader della difesa del Bologna, anche il connazionale Helland potrà ritagliarsi maggiore spazio

Il Vichingo è arrivato sotto le Due Torri appena un anno fa e nel giro di una stagione è riuscito a conquistarsi un posto importante in campo. Schierato al centro della difesa al fianco del colombiano Lucumí, il 27enne ex West Bromwich ha collezionato 38 presenze in rossoblù (27 delle quali in Serie A). Quest’estate poi, Heggem ha brillato anche con la Nazionale norvegese: ai Mondiali del 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico, Haaland e compagni sono stati eliminati solamente ai Quarti di Finale.

E a proposito di Norvegia, il Bologna dispone anche di un altro interessantissimo centrale scandinavo. Connazionale di Heggem, il classe 2005 Eivind Helland si è trasferito dal Brann al club emiliano durante la scorsa sessione di calciomercato invernale. Appena arrivato in Emilia il ragazzo ha faticato a mettersi in mostra, ma quando Vicenzo Italiano ha deciso di schierarlo in campo ecco che il giovanissimo difensore ha ben figurato. Nonostante le 7 presenze raccolte lo scorso anno, Eivind ha ora un’altra possibilità per far vedere le proprie qualità.

Il calciomercato non si ferma: dirigenza rossoblù su Brassier, suggestione Diego Carlos

Intanto il calciomercato estivo va avanti senza sosta e gli uomini dell’area tecnica del Bologna hanno messo gli occhi su altri due nomi per la propria difesa. Il primo è il 26enne francese Lilian Brassier, in forze al Rennes ma entrato nel mirino della dirigenza rossoblù già dai tempi del Brest. A quei tempi era però subentrato l’Olympique Marsiglia, che gli aveva offerto un ingaggio più alto. A distanza di tre anni, il Bologna starebbe provando a riprendere i contatti.

Il secondo è il brasiliano Diego Carlos, classe 1993 di proprietà del Fenerbahçe ma reduce da un’annata trascorsa in prestito al Como. Quest’ultima pista, tuttavia, sembra essersi raffreddata molto. Il club turco, infatti, avrebbe rifiutato di far partite nuovamente il brasiliano con la formula del prestito.

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