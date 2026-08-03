Calciomercato Bologna, il punto sulla cessione di Jhon Lucumí

Jhon Lucumí resta in uscita dal Bologna, dopo la promessa di addio fatta un anno fa e confermata da Claudio Fenucci a inizio calciomercato. Il difensore centrale colombiano piace a tanti, ma nessuno ha ancora accontentato le richieste del club rossoblù o il giocatore.

I felsinei d’altronde sono partiti dalla cifra di 28 milioni di euro, quelli della clausola rescissoria. E, solo dopo la scadenza della stessa, hanno abbassato la richiesta a 25 milioni. Una cifra che alcune società interessate vorrebbero abbassare ulteriormente per via di una scadenza di contratto ormai alle porte, ovvero 30 giugno 2027.

Addio ormai inevitabile

È la legge del mercato: in certe occasioni anche il più forte e abile dei venditori perde un po’ di potere. Ma il Bologna deve venderlo oggi per fare cassa su un giocatore valorizzato e Lucumí vuole andare via oggi, in questa sessione di calciomercato, perché ha già atteso un anno in più di quanto volesse.

Già all’inizio della scorsa stagione il Sunderland era arrivato a offrire 30 milioni per il suo cartellino e 3 netti d’ingaggio a lui. I rossoblù rifiutarono categoricamente un po’ per via del ritardo nell’offerta (erano gli ultimi giorni di agosto), un po’ perché era già andati via Sam Beukema. Insomma, Vincenzo Italiano aveva bisogno di avere almeno una delle sue certezze difensive. E da lì nacque la promessa al 28enne ex Genk.

Le offerte per Lucumí

Finora, come detto, nessuno ha accontentato il Bologna e/o Jhon Lucumí. Dopo diversi sondaggi, ipotesi e colloqui, infatti, Jhon è stato convinto dall’interesse della Juventus (che presentato un’offerta da 17/18 milioni), che ha raggiunto l’accordo col giocatore. Cinque anni di contratto a 2,5 milioni netti a stagione.

Una scelta quella bianconera che però va oltre il singolo aspetto economico. Infatti, il colombiano è convinto di volersi trasferire a Torino a prescindere dagli aspetti economici.

Finora, infatti, oltre a quella della Juve sono arrivate diverse offerte al Bologna e a Lucumí in questo avvio di calciomercato. Como e Nottingham Forest in particolare avevano avuto l’ok del Bologna con offerte rispettivamente da 25 milioni e 20 milioni +5 di bonus. Entrambe però hanno ricevuto lo stop del giocatore. A sottolineare la convinzione di Lucumí nei confronti della Vecchia Signora è stata però la proposta del Galatasaray.

I turchi sono arrivati addirittura a offrire 4 milioni netti l’anno al calciatore. Insomma, servirà ancora un po’ di tempo per capire il destino del giocatore colombiano, che attende l’offerta giusta dalla Juventus, ma non all’infinito perché l’idea è comunque quella di lasciare Bologna.

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