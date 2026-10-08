Bologna FC
Bologna, difesa al completo con Theate: rientri e nuove soluzioni
Il Bologna ritrova quasi tutti i nazionali e accoglie il rientro in gruppo di Theate in vista dei prossimi impegni di campionato.
Il Bologna si prepara a ritrovare la sua rosa quasi al completo in vista dei prossimi impegni di campionato. Nella giornata odierna, infatti, il gruppo a disposizione del tecnico potrà contare sui vari nazionali reduci dagli impegni con le rispettive selezioni, tra cui Theate, Mbangula, Ferguson, Happonen, Libra e Alhassane.
Una notizia particolarmente positiva per l’allenatore arriva dal comparto difensivo, che torna finalmente a ranghi completi grazie al rientro del belga Theate, il quale aveva già ripreso a lavorare con il gruppo durante il fine settimana insieme ai compagni Heggem ed Helland.
Nuovi moduli e sperimentazioni tattiche, ma Theate sempre al centro
Durante la sosta del campionato, lo staff tecnico ha iniziato a valutare diverse soluzioni per l’assetto tattico della squadra. Tra le opzioni al vaglio figura l’utilizzo di una linea difensiva a tre, un’idea che apre a prospettive interessanti come quella di impiegare Helland o Casale come centrali, senza escludere la possibilità di schierare il nuovo arrivato Darmian come esterno destro o persino nel ruolo di braccetto difensivo. Ovviamente, con Theate sempre al centro della difesa.
Questa flessibilità permetterebbe di avere un elemento dinamico e capace di garantire una maggiore spinta offensiva lungo le corsie laterali. Come riportato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, le prove in campo serviranno a testare la fattibilità di questi cambiamenti in vista della prossima trasferta.
I nodi di formazione e i ballottaggi
Mentre la squadra continua a sudare sul campo, resta da sciogliere il nodo legato alle scelte di formazione per il prossimo match. Odgaard sta accelerando i tempi per il recupero, ma il suo rientro in campo non avverrà prima della prossima settimana, rischiando di costringere il danese a saltare anche la sfida contro l’Inter, oltre a quella del Lecce domenica.
Sulle fasce offensive si profila un intenso ballottaggio per un posto da titolare tra diversi elementi di spicco come Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi e Piccoli. Inoltre, resta da monitorare con attenzione la condizione fisica del centrocampista Ferguson, le cui valutazioni definitive sullo stato di forma arriveranno durante le sessioni di rifinitura a ridosso della partita.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook