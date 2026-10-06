Lavoro a Casteldebole: Theate c’è, countdown per i nazionali

La sosta delle nazionali rappresenta per i club un momento di apprensione ma anche l’occasione ideale per recuperare le energie e rimettere in sesto i giocatori acciaccati. A Casteldebole l’atmosfera è di grande concentrazione, con Theate già rientrato e con lo staff tecnico che sta studiando le soluzioni migliori per raddrizzare la rotta in vista del prossimo impegno di campionato e dare una svolta decisiva alla stagione.

Il recupero di Theate e le condizioni di Bernardeschi

Una delle notizie più confortanti per l’ambiente rossoblù riguarda la situazione legata ad Arthur Theate. Il difensore ha archiviato gli impegni con la sua nazionale ed è pronto a rimettersi subito a disposizione del mister. Dopo aver smaltito i carichi di lavoro, il centrale tornerà a pieno regime agli ordini dello staff già dalla seduta odierna, offrendo così nuove garanzie e solidità per il reparto arretrato in vista della ripresa.

Discorso analogo per il numero 10, che durante la pausa è stato attentamente preservato da fatiche e amichevoli per evitare rischi superflui dopo il fastidio muscolare accusato nella sfida contro il Torino. Lo staff medico ha preferito non forzare i tempi, optando per un percorso personalizzato che oggi garantirà il suo completo recupero in vista della delicata trasferta di Lecce, crocevia fondamentale per i felsinei.

La gestione dei nazionali e la marcia di avvicinamento

Mentre gran parte del gruppo è ancora impegnata con le rispettive selezioni in giro per il mondo, a Bologna si lavora sodo. Come fotografato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, i giocatori già rientrati alla base hanno svolto tabelle specifiche per migliorare la condizione atletica generale.

Nei prossimi giorni è previsto il rientro scaglionato di tutti gli altri elementi, le cui rotte dipenderanno dagli orari dei voli. Il tecnico potrà così contare finalmente sulla rosa al completo tra mercoledì e giovedì, iniziando a preparare nel dettaglio la strategia tattica.

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