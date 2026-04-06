Bologna, una difesa da sistemare in vista del tour de force finale

Nel trentunesimo turno di Serie A il Bologna supera in trasferta la Cremonese e intasca così la sua tredicesima vittoria dall’inizio del campionato, salendo a quota 45 punti e agganciando allo stesso tempo l’ottavo posto in classifica. A 7 giornate dalla fine, i rossoblù si trovano a 9 punti di distanza dalla sesta posizione (l’ultima valida per un piazzamento nelle coppe europee): 9 punti che la squadra avrebbe potuto portare a casa senza particolari problemi, se avesse concesso meno gol nel corso della stagione.

Al via l’ultimo tour de force dell’anno: il Bologna dovrà dare il meglio di sé ed evitare di perdere per strada punti importanti

Secondo il sito Sofascore, infatti, il Bologna ha una differenza reti di +3: 40 i gol fatti, 37 quelli subiti dall’inizio del campionato. Per l’esattezza, 6 di questi sono arrivato a causa di errori commessi dagli stessi giocatori rossoblù. L’ultimo risale proprio al match dello Zini andato in scena ieri pomeriggio, nella domenica di Pasqua: al 90′ un’incomprensione tra Juan Miranda e Federico Ravaglia ha portato al fallo da rigore commesso su Floriani Mussolini. Bonazzoli ha poi realizzato il penalty, riaprendo la partita nei minuti finali.

In questo caso il Bologna l’ha scampata, riuscendo comunque a portare a casa il risultato. Altre volte, però, la squadra non è stata altrettanto “fortunata”. Basti pensare al match d’andata contro la stessa Cremonese, vincente 3 a 1 allo Stadio Renato Dall’Ara: i grigiorossi sfruttarono due errori difensivi del Bologna e segnarono due gol praticamente identici a distanza di pochi minuti.

Particolarmente clamoroso anche il caso di Genoa-Bologna: a Marassi i felsinei conducevo 0-2, prima che Lukasz Skorupski si facesse espellere a causa di un’uscita killer. Forti della superiorità numerica i grifoni andarono a ribaltare il risultato, vincendo infine per 3 a 2. Pure il Verona riuscì a vincere in rimonta: dopo l’iniziale vantaggio di Rowe, gli scaligeri segnarono due reti in pochi minuti e gelarono il pubblico del Dall’Ara.

Insomma, le volte in cui i felsinei regalarono gol (e punti) agli avversari sono numerose. Adesso che la stagione sta per volgere al termine, però, Lucumí e compagni non potranno più permettersi errori.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook