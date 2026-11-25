Il Bologna deve fare i conti con una difficoltà sotto porta, che riguarda soprattutto i suoi attaccanti. La produzione offensiva rossoblù si sta infatti concentrando sugli uomini alle spalle della punta, mentre i centravanti risultano in ombra, complici anche le problematiche fisiche. Questa, però, è una situazione che Raffaele Palladino deve cercare di risolvere necessariamente, per non compromettere le ambizioni europee della squadra.

Bologna, Odgaard falso nove per sopperire alle difficoltà degli attaccanti

Ciò che rincuora momentaneamente è la riscoperta, da parte del Bologna, del falso nove. Le difficoltà fisiche e realizzative degli attaccanti hanno infatti riportato Jens Odgaard al centro del progetto offensivo, rendendolo una soluzione preziosa per Palladino.

I numeri, tuttavia, parlano chiaro: Piccoli, Dovbyk ed Enem hanno realizzato una rete ciascuno. Quest’ultimo è stato anche l’unico centravanti a segnare con il nuovo allenatore. L’infortunio rimediato contro il Cagliari lo terrà ancora lontano dal campo, probabilmente fino alla seconda metà di dicembre. Piccoli è invece ancora a secco con Palladino, mentre Dovbyk risulta già proiettato al mercato invernale.

I trequartisti trascinano il Bologna, ma serve di più

A compensare il rendimento delle punte ci pensano gli uomini alle loro spalle: Mbangula e Bernardeschi hanno segnato tre gol ciascuno, Orsolini due. Un contributo importante, ma insufficiente a nascondere una statistica preoccupante. Tra le prime dieci della Serie A, il Bologna condivide con il Napoli il dato peggiore per reti realizzate dai centravanti, appena tre.

Palladino aspetta risposte: gennaio può cambiare le carte in tavola

Il Bologna è nono a pari punti proprio con il Napoli e può ancora inserirsi nella corsa europea, anche approfittando delle difficoltà di Juventus e Atalanta. Per riuscirci, però, servirà maggiore concretezza sotto porta. Palladino ha già indicato la strada, chiedendo alla squadra di «aumentare la produttività».

Ora, ciò che rimane da capire per il proseguo della stagione, è se basterà recuperare gli attaccanti già in rosa o se la società rivedrà le proprie strategie di mercato. Intanto le prossime sfide, da qui a Natale, saranno cinque occasioni per invertire la tendenza prima di gennaio.

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