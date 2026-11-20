Il calciomercato invernale non è ancora alle porte, ma a Bologna ci sono già alcune situazioni che richiedono attenzione. Tra queste, prima di tutto quelle di Torbjørn Heggem e Artem Dovbyk, due giocatori che stanno incontrando difficoltà nel trovare spazio nel nuovo corso rossoblù…

Heggem, lo sfogo non piace al Bologna

A far discutere è stato soprattutto lo sfogo di Heggem dal ritiro della nazionale norvegese. Il centrale ha manifestato apertamente la propria insoddisfazione per il minutaggio raccolto, arrivando a ipotizzare una possibile richiesta di cessione a gennaio. Parole che non sarebbero state accolte positivamente dalla dirigenza, anche perché il tema del suo impiego sarebbe già stato affrontato prima della partenza, sia con il giocatore sia con il suo entourage.

Prima di qualsiasi valutazione sul mercato, Palladino si aspetta un chiarimento con il difensore, che dovrà spiegare la propria posizione anche al resto dello spogliatoio. Il Bologna, infatti, non vuole trattenere giocatori scontenti, ma nemmeno prendere decisioni affrettate.

Dovbyk, il Bologna continua ad aspettarlo

Una situazione simile riguarda anche Dovbyk. L’attaccante ucraino ha trovato poco spazio in rossoblù e neppure la nazionale gli ha offerto maggiori opportunità: pochi minuti nella prima gara e nessun impiego nella seconda. Claudio Fenucci ha ribadito la volontà del club di aspettarlo, ma serviranno segnali concreti per giustificare la fiducia della società.

Calciomercato Bologna, a gennaio arriverà un centrocampista

Le valutazioni definitive su Heggem e Dovbyk arriveranno a gennaio. Una certezza, invece, riguarda il centrocampo: il Bologna interverrà per inserire un rinforzo nella rosa di Palladino. Come già ribadito, tra i profili seguiti ci sono Danilo Cataldi della Lazio e Warren Bondo del Milan.

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