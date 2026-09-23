Bologna, si riparte da zero: al dirigenza dà carta bianca a Palladino

La sosta è ufficialmente iniziata e i ragazzi di Raffaele Palladino sono già al lavoro per sfruttarla al meglio. Ieri doppia seduta di allenamento con pranzo annesso, momento ideale per ricordare che il Bologna passerà queste tre settimane di stop in zona retrocessione. Un momento delicato per il club rossoblù, chiamato a lavorare per costruire l’identità che è mancata nelle prime uscite stagionali.

La delicata situazione di Lukasz Skorupski

Altrettanto delicata è la posizione di Lukasz Skorupski. Dopo la sua assenza alla riunione pre-partita di Napoli con annessa panchina, il polacco ha accusato la pressione commettendo il secondo errore fatale nelle utile quattro gare. Raffaele Palladino lo ha difeso al termine della partita contro il Torino, ma i prossimi giorni saranno fondamentali per il tecnico per capire se possa ancora fidarsi del portiere.

Se c’è una cosa certa è che il nuovo allenatore avrà carta bianca. La dirigenza rossoblù non è entrata in contatto con il gruppo squadra, lasciando piena libertà a Palladino di gestire la situazione come meglio crede. Una mossa nata dalla necessità di portare la quiete ed evitare di generare ulteriore confusione.

Bologna, la sosta per ricominciare con Palladino

Nella giornata di ieri, la squadra ha svolto una prima seduta in campo per poi spostarsi in palestra per lavorare su forza ed intensità. Come scrive Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, sono proprio queste le caratteristiche che cerca Palladino nel Bologna. Oggi allenamento tattico per non perdere di vista quei giocatori che sembravano essere finiti nel dimenticatoio. Da Moro a Zortea, che nel nuovo assetto con la difesa a tre può ritrovare grande centralità. In corso anche il recupero di Orsolini e El Azzouzi, reduci da infortuni, così come il completo inserimento di Enem e Amondarain.

Brutte notizie per Palladino: si ferma Odgaard

La notizia della giornata è l’infortunio di Jens Odgaard. Il trequartista aveva accusato un risentimento nella giornata di ieri e gli esami effettuati in giornata hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra. I tempi di recupero del danese si aggirano attorno alle quattro settimane.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook