Bologna, infortunio Odgaard: tempi di recupero e quante partite salterà

Giungono cattive notizie dall’infermeria del Bologna, dopo lo stop di ieri Jens Odgaard ha svolto accertamenti medici in mattinata che hanno rivelato un infortunio. Il trequartista danese ha ricevuto una brutta notizia e mancherà per diverse settimane per via di un problema muscolare.

Il giocatore classe 1999 infatti, durante una delle due sedute di allenamento di ieri, si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra. Jens, questa mattina, ha svolto le visite del caso che hanno rivelato una lesione ai muscoli flessori della coscia destra. Un problema non gravissimo, ma che sottrarrà il giocatore con la maglia numero 21 dalla disponibilità di mister Palladino per le prossime settimane.

I tempi di recupero di Odgaard

Il problema muscolare ai flessori della coscia destra terrà fuori dalle prossime gare del Bologna per circa quattro mesi o quasi un mese. Un’assenza abbastanza lunga che escluderà il danese dalle opzioni per mister Palladino. Un vero peccato perché il giocatore ex Inter e Sassuolo sembra potersi adattare molto bene, almeno sulla carta, al 3-4-2-1 che sembra avere in mente Raffaele Palladino.

Quante partite salterà?

Jens Odgaard pertanto rientrerà molto probabilmente a metà dell’ultima settimana di ottobre, saltando un totale di almeno tre partite del Bologna. Nonostante la lunga pausa ci vorrà grande pazienza da parte per ritrovare il danese. Il limite temporale del recupero sarà immediatemente a ridosso della trasferta di Cagliari.

Dunque sarà molto difficile che Jens partità per la visita nel capoluogo isolano. Prima del match di Cagliari, Odgaard mancherà nelle gare contro il Lecce (in trasferta) e l’Inter (in casa). Per rivederlo pienamente coinvolto nel gruppo rossoblù bisognerà attendere l’infrasettimanale di fine ottobre a San Siro contro il Milan.

La speranza ovviamente resta quella di accelerare il suo recupero e di riavere il danese al più presto per provarlo con più costanza nel nuovo modulo.

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