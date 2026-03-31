Bologna è l’ora di Dominguez: l’argentino scalpita per la titolarità a Cremona

Dopo due giorni di riposo, quest’oggi i rossoblù sono tornati ad allenarsi a Casteldebole in vista dei prossimi impegni di campionato ed Europa League. Da qui a fine della stagione, i felsinei sono chiamati ad una grande prova di forza che si aprirà con la gara contro la Cremonese il giorno di Pasqua e, successivamente, con la sfida europea contro l’Aston Villa, con il Dall’Ara già verso il tutto esaurito.

Se il Bologna sogna di fare grandi cose in Europa, è anche vero che deve tornare con la testa al campionato dove c’è bisogno di recuperare punti preziosi per non scivolare ulteriormente in classifica. Per questa ragione, Vincenzo Italiano vuole che i suoi abbiamo massima concentrazione per la trasferta del 5 aprile a Cremona dove, tra le altre cose, sarà l’occasione per il Bologna di chiudere un cerchio maledetto.

A Cremona per chiudere il cerchio

Proprio contro la Cremonese infatti, in occasione della gara casalinga dell’1 dicembre 2025, iniziò il periodo buio dei rossoblù. Il Bologna, che veniva e dalla grandiosa vittoria contro il Salisburgo, cadde davanti al pubblico di casa, dove subì la pesante sconfitta per 3-0. E da lì, iniziò l’era dei 6 punti in 12 partite.

Ma ora, il Bologna ha finalmente l’occasione di riscattarsi e toccherà a Vincenzo Italiano scegliere gli uomini giusti, a fronte anche delle strategie e del turnover previsti per lo scontro contro i Villans.

Dominguez, chance dal 1′: che calo di minutaggio rispetto alla scorsa stagione!

Fino a che Italiano non avrà di nuovo la squadra al completo al Niccolò Galli, sarà difficile valutare chi schierare la prossima domenica.

Tuttavia, se c’è qualcuno che ha molte probabilità di partire dal primo minuto a Cremona, quello è Benjamin Dominguez. Sulla fascia sinistra infatti, Rowe potrebbe essere preservato in occasione dello scontro contro Aston Villa, mentre Cambiaghi sarà da valutare al rientro a Bologna, dopo che anche oggi siederà in tribuna per Bosnia-Italia.

L’argentino non vede l’ora di scendere nuovamente in campo dal primo minuto. Dall’inizio della stagione infatti, il classe 2003 conta 29 presenze di cui solo 5 da titolare, per un totale di 477’ minuti giocati (con tanto di 3 assist inclusi).

Un minutaggio molto più basso rispetto a quello dello scorso anno in campionato dove, a parità di giornate, contava 980 minuti, circa il doppio quindi, con 3 gol e 1 assist.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook