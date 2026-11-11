Bologna, Dovbyk deve dare risposte: la Nazionale è un’occasione

Il Bologna aspetta risposte da Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino, arrivato in estate per rinforzare il reparto offensivo rossoblù, sta vivendo una fase complicata della propria esperienza sotto le Due Torri. Il minutaggio ridotto e le gerarchie stabilite da Raffaele Palladino hanno alimentato interrogativi sul suo futuro.

E d’altronde il mercato di gennaio si sta avvicinando e potrebbe diventare un passaggio decisivo, nonché definitivo sul futuro di Dovbyk. Come analizzato da Claudio Beneforti sulle colonne di Stadio, dietro l’esclusione dell’attaccante potrebbero esserci ragioni sia tattiche che fisiche.

Bologna, Dovbyk deve ritrovare spazio

I numeri raccontano un avvio decisamente distante dalle aspettative. Dovbyk ha raccolto appena cinque presenze in campionato, per un totale di 105 minuti, riuscendo a trovare la rete soltanto contro il Sassuolo. Un bottino insufficiente per un giocatore chiamato a rappresentare un riferimento offensivo importante.

Nell’ultima gara Palladino gli ha preferito Piccoli, nonostante il rientro dell’italiano da un problema fisico. Una scelta che ha confermato le difficoltà dell’ex Roma nel ritagliarsi uno spazio. Anche Odgaard ed Enem, per caratteristiche differenti, hanno trovato una collocazione nelle rotazioni offensive, complicando ulteriormente il percorso del centravanti.

Dovbyk, la Nazionale può dare risposte

La convocazione con l’Ucraina rappresenta ora un’occasione importante per ritrovare continuità e fiducia. Dovbyk sarà impegnato nelle gare contro Irlanda del Nord e Georgia, appuntamenti che potrebbero permettergli di accumulare minuti e ritrovare la condizione.

Resta però da capire quale sia il principale ostacolo al suo impiego. Palladino, secondo Beneforti, non sembra considerarlo ancora pronto sul piano fisico, mentre le valutazioni tattiche continuano a premiare altri interpreti.

Palladino aspetta

Il tecnico rossoblù cerca una punta capace di garantire profondità, presenza in area e partecipazione alla manovra. Piccoli, in questo momento, offre maggiori garanzie sotto questi aspetti, mentre Dovbyk deve ancora convincere.

La sosta diventa dunque un banco di prova fondamentale. L’attaccante dovrà dimostrare di avere condizione, forza e capacità per tornare protagonista. In caso contrario, il Bologna potrebbe valutare nuovi scenari già nella sessione invernale, con l’eventuale partenza dell’ucraino che aprirebbe spazio a un profilo offensivo differente.

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