Bologna FC
Bologna, dove porta questo cammino?
Il Bologna nel segno della rinascita: i rossoblù, ora ottavi in classifica, sono tornati a vincere (e convincere) nel proprio stadio
Di là dalle torri non si intravede Parma, ma si scorge uno stadio Dall’Ara tornato finalmente in festa. Già, perché dopo la ‘sbornia’ milanese, il Bologna è tornato a vincere davanti ai propri tifosi, sei mesi dopo l’ultima volta. I tabù vanno sfatati: così come era successo a Milano mercoledì sera, quando i rossoblù esultavano dopo dieci anni in casa dei rossoneri. Dicevamo di Parma però: derby emiliano e prossimo sfidante sul cammino dei ragazzi di Palladino. Poi la pausa Nazionali, ma tempo al tempo. Skorupski ieri sera nel post partita, ha ammesso di voler riposare perché vuole continuare a vincere la prossima settimana. Una striscia di vittorie consecutive come quella attuale (tre successi) non si vedeva dallo scorso inverno con il trittico Torino-Udinese-Pisa. Legittimo chiedersi allora, dove condurrà il cammino intrapreso con Palladino.
Il Bologna funziona
I singoli sono tornati a fornire prestazioni determinanti. In primis, certamente, Skorupski: l’estremo difensore polacco, dopo un avvio molto incerto, ha parato il rigore di Cutrone e ha frenato l’ennesima beffa allo stadio Dall’Ara. L’ultimo rigore parato dal portiere rossoblù era stato quello contro lo Shaktar Donetsk alla prima giornata della Champions League 2024-2025. In Serie A l’ultimo avversario neutralizzato dagli undici metri appena un mese prima, ad agosto 2024 come ricorda Bruno Bartolozzi nell’edizione odierna di Stadio. La difesa, consolidata e registrata dal passaggio a tre, ha mostrato molteplici volti senza mai perdere la sua consistenza. Casale è rinato, Vitik reindirizzato. A centrocampo il duo Pobega-Ferguson mostra i muscoli e non arranca: guida le ripartenze del Bologna e stoppa le incursioni avversarie. Il reparto, a differenza di gran parte della scorsa stagione e dell’inizio di questa, non è più sistematicamente in balia dei ritmi avversari. Ai lati Miranda e Zortea esclusi da precisi compiti difensivi, per quanto non ne siano esentati, danno vigore alla manovra rossoblù. Davanti Bernardeschi inventa (nessuna novità) e Cambiaghi è cresciuto: due spine nel fianco che attaccano con qualità, aspettando il ritorno di Piccoli e il rientro di Orsolini.
Questo Bologna inizia novembre e chiude ottobre all’ottavo posto nella classifica del campionato italiano. Di là dei facili entusiasmi, colpisce in questo nuovo corso la media punti ottenuta da Palladino (2,16 a partita). Italiano al suo primo anno chiuse con 1,63, mentre nella scorsa stagione lasciò con 1,47. Dove porta questa strada? A Parma certo; poi chi rimarrà a Casteldebole continuerà a lavorare per esprimersi al meglio, al servizio di un allenatore che non lascia nessuno indietro nella lucida perseveranza del percorso intrapreso.
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