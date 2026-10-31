La vittoria contro il Monza, Skorupski para il rigore e scongiura il pareggio, le dichiarazioni dei protagonisti: Bologna, le notizie di oggi sabato 31 ottobre 2026

Di seguito, le principali notizie di oggi sul mondo del Bologna FC.

Bologna FC – Il successo contro il Monza

Il Bologna si conferma in un momento di forma smagliante. Questo pomeriggio i ragazzi di Palladino hanno rimontato il Monza e ottenuto il terzo successo di fila in campionato. Spezzato anche il digiuno casalingo di vittorie: sei mesi dopo, i rossoblù tornano a sorridere allo stadio Dall’Ara. Il protagonista indiscusso di quest’oggi è Lukasz Skorupski: l’estremo difensore polacco ha respinto il calcio di rigore di Cutrone al minuto 81′.

Qui trovate la cronaca integrale del match.

Trovate qui le pagelle di Bologna-Monza.

Skorupski e Cambiaghi al termine del match

Tante dichiarazioni da parte dei tesserati del Bologna FC quest’oggi, in seguito alla vittoria che dà seguito al percorso intrapreso. Skorupski tesse le lodi del gruppo, rimarcando che chiunque abbia giocato dall’inizio o sia subentrato meriti di giocare in questa squadra. Cambiaghi, allo stesso modo, omaggia il contributo del gruppo, capace di non mollare la presa anche nei momenti più complicati.

Qui le dichiarazioni del portiere rossoblù.

Mentre qui trovate quelle di Cambiaghi.

Bologna FC – Le dichiarazioni di Palladino e Pobega

Al termine del match anche il mister, Raffaele Palladino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti in sala stampa.

Qui le considerazioni dell’allenatore del Bologna sulla vittoria di oggi.

Anche Tommaso Pobega ha risposto alle domande dei giornalisti, al termine del triplice fischio della partita. Il centrocampista triestino, autore del momentaneo pareggio (gol arrivato attraverso una splendida coordinazione che ha sancito la sua seconda rete in questo campionato), ha elogiato mister Palladino.

Qui le dichiarazioni del centrocampista italiano.

Vitik – Ottimo l’esordio da titolare

Le notizie di oggi sul Bologna si chiudono con l’approfondimento sul giovane difensore ceco. Vitik, sparito dai radar nella prima parte di stagione, dopo essere subentrato in maniera ottima mercoledì sera nella trasferta vittoriosa di Milano, è stato schierato da titolare nell’anticipo di questo pomeriggio. Vitik ha risposto presente fornendo una grande prestazione personale.

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