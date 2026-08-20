Bologna, ecco com’è cambiato il numero dei tifosi dopo il boom Europa: il dato e la classifica di Serie A

Il Bologna è tra le squadre più seguite della Serie A, ma nell’ultimo anno il suo bacino di tifosi ha registrato una lieve flessione. È quanto emerge dalla nuova edizione di Sponsor Value, la ricerca realizzata da StageUp in collaborazione con Ipsos Doxa, che ogni stagione fotografa il seguito dei club del massimo campionato italiano.

Tifosi, dal boom Champions alla frenata

Come riportano Corriere di Bologna e Il Resto del Carlino, i rossoblù contano oggi circa 397 mila sostenitori, 8 mila in meno rispetto ai 405 mila della rilevazione precedente. Una diminuzione del 2% che colloca il Bologna all’undicesimo posto nella graduatoria della Serie A.

Un dato contenuto, ma che assume significato se si volge lo sguardo al percorso degli ultimi anni. Il consenso attorno al club era infatti esploso nella stagione 2023-24, quella della storica qualificazione alla Champions League con Thiago Motta: in quell’occasione il numero dei tifosi era cresciuto addirittura del 47%. Dodici mesi più tardi era arrivato un ulteriore +4,1%, prima dell’attuale frenata.

Il dato contestualizzato, a confronto con gli altri club di Serie A

Il Bologna sembra aver smaltito, si può dire fisiologicamente, l’effetto entusiasmo prodotto dalla stagione della Champions. La crescita non si è trasformata in un ulteriore aumento del bacino, ma il club ha comunque mantenuto una posizione stabile nel panorama nazionale.

Davanti ai rossoblù, oltre alle principali big, ci sono anche Fiorentina, Atalanta, Torino e Cagliari. Proprio quello dei sardi è uno dei dati più interessanti della ricerca, con una crescita del 10,1%. Bene anche il Parma, che aumenta il proprio seguito del 9,5%.

In vetta rimane invece la Juventus, con 7,741 milioni di tifosi, davanti all’Inter a quota 4,275 milioni. Entrambe, però, hanno registrato una flessione.

Il peso dei tifosi anche sul valore Bologna FC

Il dato, per il Bologna, va oltre la semplice statistica. Come sottolineato dal presidente di StageUp Giovanni Palazzi, la dimensione del bacino di tifosi incide anche sul valore economico e commerciale dei club. Per i rossoblù, la sfida sarà è quindi quella di consolidare il proprio seguito anche e soprattutto con i risultati sul campo.

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