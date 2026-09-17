Bologna, ecco lo staff a disposizione di Raffaele Palladino

Nella giornata di oggi il Bologna svolgerà, sotto la supervisione di mister Raffaele Palladino e del suo staff, il secondo e il terzo allenamento della sua gestione. Una doppia seduta quella del tecnico campano che servirà all’allenatore a che punto sia la squadra dal punto di vista tattico e fisico.

Tra collaboratori tecnici e fisici, a supporto del nuovo mister campano della squadra rossoblù ci sarà una compagine 13 professionisti. Il gruppo a stretto contatto con il mister sarà composto da quattro persone: un vice allenatore, un assistente tecnico e due preparatori dei portieri. Accanto a loro ci sarà un gruppo importante di preparatori atletici composto da cinque elementi. Infine, quattro match analyst.

I confermati

Le novità dentro lo staff apportate da Palladino sono sette e si aggiungono ai sei collaboratori che erano già dipendenti rossoblù e hanno lavorato anche con Domenico Tedesco:

Andrea Sentimenti, preparatore dei portieri;

preparatore dei portieri; Paolo Aiello, Nicolò Prandelli e Francesco Granato, preparatori atletici;

preparatori atletici; Alfonso Lobascio e Marco Onnivello, match analyst.

Le novità portate da Raffaele Palladino

Ecco le novità portate allo staff della prima squadra da mister Palladino nel Bologna.

il vice allenatore sarà Stefano Citterio , 51 anni, ex giocatore professionista che ha giocato prevalentemente in Serie C, dopo una prima esperienza al Renate, è accanto a mister Palladino fin dalla Primavera del Monza;

, 51 anni, ex giocatore professionista che ha giocato prevalentemente in Serie C, dopo una prima esperienza al Renate, è accanto a mister Palladino fin dalla Primavera del Monza; il primo assistente tecnico sarà Federico Peluso , 42 anni, ex giocatore tra le altre di Juventus e Atalanta, dopo il ritiro nel 2022 è entrato immediatamente nel gruppo di lavoro di Palladino;

, 42 anni, ex giocatore tra le altre di Juventus e Atalanta, dopo il ritiro nel 2022 è entrato immediatamente nel gruppo di lavoro di Palladino; Giorgio Bianchi sarà il primo preparatore dei portieri e collaborerà con Andrea Sentimenti. 50 anni, ex calciatore professionista anche in B, torna nello staff di Palladino dopo l’annata alla Fiorentina, dove è rimasto nella stagione 25/26 con Pioli e Vanoli. In passato ha lavorato anche con Lucescu junior, De Zerbi, Gattuso, Iaconi, ecc…;

sarà il primo preparatore dei portieri e collaborerà con Andrea Sentimenti. 50 anni, ex calciatore professionista anche in B, torna nello staff di Palladino dopo l’annata alla Fiorentina, dove è rimasto nella stagione 25/26 con Pioli e Vanoli. In passato ha lavorato anche con Lucescu junior, De Zerbi, Gattuso, Iaconi, ecc…; Fabio Corabi, 34 anni, preparatore atletico, è con Raffaele Palladino dai tempi della Primavera del Monza;

34 anni, preparatore atletico, è con Raffaele Palladino dai tempi della Primavera del Monza; Nicola Riva, 34 anni anche lui, lavorerà a stretto contatto con Fabio Corabi, cominciando a lavorare con il tecnico campano nel 2024 alla Fiorentina;

34 anni anche lui, lavorerà a stretto contatto con Fabio Corabi, cominciando a lavorare con il tecnico campano nel 2024 alla Fiorentina; Mattia Casella, 31 anni, match analyst, lavora al fianco di mister Palladino fin dalle giovanili del Monza;

31 anni, match analyst, lavora al fianco di mister Palladino fin dalle giovanili del Monza; Come Casella, anche Andrea Ramponi, match analyst accanto all’allenatore di Mugnano di Napoli fin dal Monza.

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