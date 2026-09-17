Palladino – Il primo giorno da allenatore del Bologna

Full immersion per Raffaele Palladino nel suo primo giorno da allenatore rossoblù: nove ore passate all’interno del centro sportivo di Casteldebole per conoscere squadra, dirigenza e persone che gravitano e vivono l’ambiente più intimo. Pranzo con lo stato maggiore rossoblù, incluso il patron Saputo, poi la prima seduta di lavoro. Per oggi è invece previsto doppio allenamento in previsione della sfida casalinga di sabato pomeriggio contro il Torino. Alle ore 17.30, presso la sala stampa del ‘Galli’, la conferenza di presentazione di Palladino.

Palladino: doppia seduta e ipotesi difesa a tre

Del primo giorno di lavoro ne parla Massimo Vitali nell’edizione odierna de il Resto del Carlino. Palladino è entrato a Casteldebole alle 11.30 (circa), per poi varcare i cancelli alle 20.37. L’allenamento a porte chiuse dalle 16 alle 17.30 con una parola ben presente nei fatti e nell’eco del centro sportivo: qualità. Una riunione con l’area comunicativa del club e in seguito una con lo staff del nuovo allenatore rossoblù (13 componenti). Tra 1 ora il primo dei due allenamenti della giornata; il secondo avverrà alle 15.30.

Per quanto concerne lo schieramento difensivo, che modificherebbe sostanzialmente la formazione dei rossoblù, ne sapremo di più nella giornata di oggi. L’ipotesi paventata nella serata di ieri, sulla possibile difesa a tre, potrebbe essere una delle soluzioni che il tecnico campano apporterà in seno alla formazione. Palladino ieri ha avuto un primo confronto con la squadra, tenendo un discorso alla rosa rossoblù. Sabato pomeriggio, la delicata sfida del Dall’Ara, sarà il primo banco di prova per l’allenatore che ha firmato un contratto che lo legherà al Bologna fino al 30 giugno 2029.

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