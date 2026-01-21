Bologna ed Europa League: a noi due!

Domani sera il Dall’Ara sarà la cornice perfetta per inquadrare un match storico. A Bologna arrivano i campioni di Scozia del Celtic: le due squadre non si sono mai affrontate prima in un match europeo. La prima volta avverrà in un clima teso e poco sereno, sia dalla parte rossoblù che nel polo biancoverde. La crisi di risultati e gioco per i felsinei non è seconda al brutto avvio di stagione, sia in campionato che in campo europeo, della squadra di Glasgow.

Dopo poche partite è tornato Martin O’Neill alla guida della squadra scozzese, attualmente a -6 dalla vetta in Scottish Premiership occupata dai sorprendenti Hearts di Edimburgo. In Europa League il Celtic è ventiquattresimo: occupa l’ultimo posto disponibile per accedere ai play-off. Nonostante ciò, la sensazione è che domani sera si assisterà ad una battaglia. Gli scozzesi vengono da tre vittorie consecutive senza subire reti e saranno accompagnati da 2.450 tifosi (sui 27.000 presenti), oltre ad aver riposato più del Bologna, visto l’impegno di Coppa di Lega della scorsa domenica dove sono scese in campo le seconde linee.

Bologna, serve la svolta

Domani sera l’unico risultato che farebbe felici i tifosi e riaccenderebbe la fiamma nel cammino europeo -ma non solo- rossoblù, sarebbe la vittoria. Non si gioca esclusivamente per l’umore: in palio ci sono punti pesantissimi a sole due giornate dal termine della League Phase. Il Bologna occupa attualmente la tredicesima posizione con 11 punti. La prima eliminata, ad oggi, sarebbe la Dinamo Zagabria che ne ha 7. Mentre l’ottavo posto, che permetterebbe l’accesso diretto alla fase finale è del Porto, che ha accumulato 13 punti. Classifica corta, cortissima: con un balzo ci si potrebbe spingere verso un sogno, ma se si inciampasse si potrebbe cadere negli abissi. Fermo restando che l’ultimo turno contro il fragile Maccabi Tel Aviv, potrebbe essere considerata l’ultima scialuppa di salvataggio, il Bologna non deve permettersi calcoli. La tanto agognata Europa è lì che attende un passo: il Bologna proverà a risorgere nella serata più bella.

Fonte: Marco Vigarani, Corrbo

