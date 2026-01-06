Anche i più forti piangono. Il Celtic Glasgow, squadra leader indiscussa del calcio scozzese, sta vivendo una stagione molto complicata e in questi giorni ha operato il terzo cambio in panchina della stagione richiamando alla guida della squadra il nordirlandese Martin O’Neill.

Per il tecnico 73enne è il terzo ottimo sulla panchina della squadra di Glasgow. La prima esperienza era stata piuttosto vincente tra il 2000 e il 2005 con tre titoli di Scozia, tre coppe nazionali e una coppa di Lega. La seconda, invece, solo poche settimane fa quando dopo le dimissioni di Brendan Rodgers aveva assunto la guida tecnica dei biancoverdi ad interim prima dell’arrivo di Nancy.

Trentatré giorni dopo

Il Bologna affronterà il Celtic Glasgow nella penultima giornata della League Phase di Europa League il prossimo 22 gennaio 2026. Sarà una sfida importante per decidere le sorti del percorso rossoblù nel mega girone. E sulla panchina avversaria ci sarà Martin O’Neill e non come previsto Wilfried Nancy.

Il tecnico francese, che la famiglia Saputo conosce molto bene avendolo avuto anche alla guida del CF Montreal oltreoceano, è stato esonerato dopo 33 giorni dall’inizio del suo incarico. Due successi in otto gare per Nancy (compreso il ko in finale di Coppa di Lega): un’esperienza particolarmente negativa visto ciò che era accaduto solo qualche settimana prima.

Il ritorno di O’Neill al Celtic

A ottobre, dopo le dimissioni di Rodgers, il Celtic non aveva un candidato pronto perciò aveva richiamato dalla sua “pensione attiva” Martin O’Neill. Il tecnico nordirlandese era infatti fermo da sei stagioni e collaborava attivamente come opinionista in televisione.

Nonostante il lungo periodo di stop il tecnico non aveva perso il tocco magico, vincendo sei gare su sette e consegnando a Nancy un Celtic nuovamente in lotta per il titolo scozzese. All’addio aveva detto: «Sarei rimasto volentieri».

Desiderio esaudito, O’Neill tornerà stabilmente almeno fino alla fine della stagione e proverà a vincere il campionato in cui la squadra di Glasgow nonostante l’andamento negativo è ancora secondo.

