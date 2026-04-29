Il punto dall’infermeria: Bernardeschi sorprende tutti e rientra in gruppo

Federico Bernardeschi torna in gruppo: questa è la notizia del giorno che certamente farà felice Vincenzo Italiano e i tifosi rossoblù. Come riportato da il Resto del Carlino, il numero 10 del Bologna farà parte del match casalingo contro il Cagliari, in programma domenica 3 maggio alle ore 12.30 allo stadio Dall’Ara.

Le ultime settimane sono state complicate per la squadra rossoblù: le schermaglie tra Italiano e i tifosi, le parole della dirigenza, i fischi di sabato scorso, al termine del match contro la Roma, e la ‘pezza’ a mo’ di scusa di capitan Ferguson per le troppe sconfitte subite e le prestazioni fuori giri, avevano minato la credibilità del tutto.

Il punto su Bernardeschi e gli altri

Bernardeschi sarebbe potuto rientrare nella prossima settimana, considerando le difficoltà nel raggiungere il settimo posto, che potrebbe voler significare Europa. Il talento ha lanciato un forte segnale in più direzioni. Innanzitutto al gruppo, dimostrando con i fatti che non è disposto a lasciare nulla per strada. Parallelamente alla tifoseria, ben consapevole del ruolo rivestito da Bernardeschi non solo in campo, ma anche come figura apicale nello spogliatoio rossoblù.

La mentalità di questo ragazzo, di cui scrivevamo fin da inizio anno, è certamente un fattore ritrovato nel gruppo Bologna. La stagione va terminata dignitosamente e il ragazzo di Carrara è uno di quelli che non si tira indietro. La dirigenza ha parlato con la squadra, ricordando i premi pattuiti per per il raggiungimento di Conference League e ottavo posto. Contro il Cagliari la prova del nove: scopriremo quanto abbiano fatto presa.

Con sorpresa di tutti Bernardeschi rientra in gruppo e potrebbe giocare uno spezzone domenica, per evitare ricadute; non è l’unico: anche Casale è tornato in gruppo. Dallinga invece sarà rivalutato nei prossimi giorni e potrebbe tornare a disposizione di Italiano nella prossima settimana, quando rientreranno sia Skorupski che João Mário, quest’ultimo vittima di un lieve stiramento.

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