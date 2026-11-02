Bologna, la rincorsa di Piccoli e i dubbi infermieristici verso il Tardini

La sosta è ormai alle porte, ma il club rossoblù non ha alcuna intenzione di rallentare il passo. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani nel centro tecnico di Casteldebole, dove lo staff medico e tecnico inizierà a tirare le somme sulle condizioni fisiche della rosa. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto Enem e Piccoli, i cui corpi e muscoli saranno passati al setaccio da nuovi controlli medici.

L’obiettivo primario della sessione di valutazioni è comprendere a fondo se i due calciatori possano rientrare a pieno regime nel gruppo squadra già in vista della delicata trasferta di Parma, oppure se convenga adottare una linea di assoluta prudenza, preservandoli in vista dei prossimi impegni.

Verso Parma: la voglia di esserci e le condizioni cliniche di Piccoli ed Enem

Entrambi i giocatori scalpitano dal desiderio di scendere in campo e dare il proprio contributo alla squadra. La speranza di rivederli tra i convocati per il Tardini è concreta, alimentata dai progressi registrati nelle ultime ore. L’attaccante ha superato i problemi fisici, non accusando più alcun dolore dopo il fastidioso infortunio al bicipite femorale della coscia destra rimediato nella sfida contro l’Inter.

Parallelamente, migliorano anche le condizioni di Enem, che nelle scorse settimane ha dovuto fare i conti con un’infiammazione del tendine d’Achille. Come fotografato oggi dal giornalista Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, lo staff valuterà con attenzione ogni singolo dettaglio per ottimizzare la condizione e la brillantezza atletica.

La situazione dell’infermeria e i tempi di recupero

Se per i primi due esiste uno spiraglio concreto di recupero lampo, lo stesso non si può dire per l’esperto difensore della retroguardia. A meno di clamorosi e imprevedibili colpi di scena, De Silvestri non riuscirà a recuperare in tempo utile per la prossima trasferta. Il difensore proseguirà il suo percorso personalizzato e dovrebbe rimettersi a disposizione del gruppo soltanto nel corso della sosta, puntando dritto al rientro per la sfida contro l’Udinese. Nel frattempo, la squadra si concentra sul presente, conscia che ogni singolo tassello recuperato sarà fondamentale per confermare il rilancio dei rossoblù in campionato.

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