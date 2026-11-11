Bologna, esterni offensivi tutti a disposizione: convivenza possibile? Ora Palladino ha abbondanza in attacco

Raffaele Palladino si gode il suo Bologna e il Bologna si gode Raffaele Palladino. Il tecnico rossoblù ha ribaltato una stagione nata male e sta valorizzando le doti dei suoi giocatori. In particolare, quelli gli esterni/mezze punte che sembrano trovarsi a meraviglia col 3-4-2-1.

Nelle scorse settimane, con Dovbyk quasi non considerato e il trio Enem, Orsolini e Piccoli fuori causa, l’allenatore ha fatto di necessità virtù. Ha fatto giocare Odgaard centravanti e sulla trequarti ha ruotato il trio Bernardeschi, Mbangula e Cambiaghi. I risultati dal punto di vista individuale di ognuno sono stati ottimi e di conseguenza anche quelli di squadra.

Palladino ora ha un attacco abbondante

Per la trasferta di Parma, dopo aver già ritrovato Orsolini tra i convocati per il Monza, Palladino ha avuto nuovamente a disposizione anche Piccoli. L’allenatore ora attende Enem, ma ha già una folta rosa di elementi tra cui scegliere per il suo tridente.

Contro il Parma si è avvalso delle abilità di tutti, tranne il solito Dovbyk. La soluzione coi quattro esterni, più Odgaard e poi Piccoli, è ovviamente una soluzione di sola emergenza quando il risultato non si sblocca o c’è da rimontare. Non è invece percorribile in situazioni di normalità. Motivo per cui Palladino avrà un “problema” dí abbondanza da gestire. Quello che tutti gli allenatori vorrebbero avere.

Orsolini deve ritrovare la forma migliore

La trasferta, comunque, ha detto due cose chiarissime: Riccardo Orsolini deve ritrovare la sua forma migliore nonostante il gol su rigore. Solo in quel momento si potrà capire come Palladino gestirà il bel “problema” dell’abbondanza.

A Cambiaghi e Bernardeschi, che si sono prevalentemente presi il ruolo di titolari, si è aggiunto prepotentemente Samuel Mbangula con la tripletta di San Siro, il buon subentro con il Monza (nonostante il gol divorato) e il buon ingresso a freddo con il Parma. Il belga si sta rivelando un ottimo giocatore soprattutto quando c’è da “stappare” una partita chiusa ermeticamente dalla tattica ma la continuità al momento non è il suo pezzo forte.

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