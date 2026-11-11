Palladino osa e il Bologna attacca: una produzione offensiva con numeri da record. Cosa raccontano i dati

Il Bologna di Raffaele Palladino ha conquistato a Parma la quarta vittoria consecutiva, ma il 2-1 del Tardini spiega soltanto in parte quanto prodotto dalla formazione rossoblù. Le statistiche danno infatti l’immagine di una squadra che è stata in grado di costruire un vero e proprio assedio, soprattutto nella ripresa, quando l’allenatore ha scelto un assetto decisamente offensivo: una trasformazione che ha portato il Bologna a registrare numeri da prestazione dominante.

Bologna, capiamo la forza dell’attacco: le statistiche

Il primo dato che salta all’occhio è quello delle conclusioni (di cui vi abbiamo parlato qui), accompagnate da un valore di 3,96 expected goals. Un rendimento che, considerando quantità e qualità delle occasioni create, avrebbe potuto produrre quasi quattro reti. Il risultato finale si è invece fermato a due gol, lasciando una distanza significativa tra quanto costruito e quanto concretizzato.

La presenza nella metà campo avversaria conferma quel predominio: 39 tocchi nell’area del Parma contro i soli 7 degli emiliani. A questo si aggiunge un dato relativo alla gestione del pallone: appena 14 palloni persi nell’arco dell’intera partita.

Palladino e la legge dei numeri: cinque attaccanti e 88% di possesso nella trequarti

Ma capiamo meglio da cosa derivano tali numeri. La svolta è arrivata nella ripresa, quando Palladino ha aumentato ulteriormente il peso offensivo della squadra. Con Orsolini, Mbangula, Bernardeschi, Cambiaghi e Odgaard contemporaneamente in campo, il Bologna si è ritrovato senza esterni difensivi di ruolo. Una soluzione resa possibile anche dalla superiorità numerica, ma che ha prodotto un’intensità offensiva notevole.

I rossoblù hanno infatti concentrato nell’ultimo terzo di campo l’88% del proprio possesso, raggiungendo il picco di pericolosità proprio nel primo quarto d’ora del secondo tempo.

Decisive le scelte di Palladino



La corsia destra è stata il principale punto di riferimento dell’assalto rossoblù. Da lì è arrivato il vantaggio, con Cambiaghi protagonista dell’assist per Theate, prima di procurarsi anche il calcio di rigore. Al 75′ Palladino ha poi inserito Vitik, riportando maggiore equilibrio.

Il messaggio lasciato dal Tardini sembra abbastanza chiaro: quei quattro gol attesi di cui parlavamo certificano la capacità del Bologna di produrre occasioni in quantità. Un potenziale offensivo che Palladino è intenzionato a valorizzare sempre di più.

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