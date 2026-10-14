Bologna, l’ex Tedesco rifiuta una panchina in Turchia

Il club continua a fare i conti con il passato, anche mentre Raffaele Palladino prova a rilanciare la squadra. La prima vittoria a Lecce ha portato un po’ di serenità nell’ambiente rossoblù. Sul fronte societario resta aperta la questione legata alla panchina: Domenico Tedesco è ancora sotto contratto con il Bologna.

L’allenatore italo-tedesco, esonerato a settembre prima della sfida contro il Torino, non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Nelle scorse settimane, era stato sondato anche dal Borussia Moenchengladbach, che gli aveva preferito Alexander Blessin.

Tedesco, niente Turchia: il tecnico aspetta un nuovo progetto

Infatti, il tecnico sarebbe stato contattato dal Samsunspor, società turca alla ricerca di una nuova guida dopo la separazione da Thorsten Fink. La proposta, tuttavia, non avrebbe convinto l’ex rossoblù, che avrebbe preferito declinare l’offerta e attendere un progetto ritenuto più stimolante.

La scelta dell’ex tecnico bolognese non è necessariamente sorprendente. In Turchia, infatti, Tedesco gode ancora di una certa considerazione, anche grazie all’esperienza maturata sulla panchina del Fenerbahce.

Nonostante questo, la possibilità di ripartire dal Samsunspor non sarebbe stata sufficiente a convincerlo a tornare subito in panchina. Per il tecnico si apre dunque una fase di attesa, nella speranza che possa arrivare una proposta più in linea con le sue ambizioni professionali. Nel frattempo, però, la sua posizione contrattuale continua a pesare sulle casse del club emiliano.

Due allenatori a libro paga per il Bologna

La situazione comporta infatti che la società delle Due Torri debba ancora sostenere economicamente il contratto di Tedesco, nonostante la decisione di interrompere anticipatamente il rapporto tecnico. Il suo esonero non ha cancellato gli obblighi contrattuali e, almeno per il momento, il club si trova quindi a pagare sia il precedente allenatore sia Palladino.

Per il Bologna, dunque, la speranza è che il tecnico possa trovare una nuova sistemazione nei prossimi mesi. Un eventuale accordo con un’altra società potrebbe contribuire a chiudere definitivamente il capitolo legato alla precedente gestione tecnica, lasciando alla dirigenza rossoblù la possibilità di concentrarsi esclusivamente sul presente e sul futuro della squadra.