Bologna, niente nuova panchina per Tedesco: il Gladbach ha scelto Blessin

Non riprenderà immediatamente a lavorare l’ex tecnico del Bologna Domenico Tedesco. L’allenatore italo-tedesco, esonerato lo scorso 16 settembre dopo un avvio negativo, era in lizza per la panchina del Borussia Moenchegladbach. Tuttavia, il Gladbach alla fine non ha optato per l’ex Bologna Tedesco.

La società tedesca ha infatti preferito virare su un altro ex allenatore già attivo in Serie A, Alexander Blessin. Anche lui tedesco, ma con una solida e vincente carriera in Belgio, aveva allenato in Italia tre stagioni fa il Genoa. La sua esperienza era terminata per gravi incomprensioni col gruppo. Il suo arrivo al Gladbach è già ufficiale e allontana definitivamente la possibilità di un ritorno immediato dell’ex rossoblù.

Un contratto pesante

Per questo motivo, Domenico Tedesco resta formalmente sotto contratto con il Bologna. L’allenatore di origine calabrese è stato sollevato dall’incarico, ma non licenziato e quindi è ancora stipendiato dal club. La società rossoblù si è impegnata fino al 30 giugno 2028 con il tecnico.

Motivo per cui, salvo appunto nuovi incarichi altrove, all’allenatore esonerato il club deve ancora pagare lo stipendio per altre due annate. Un approdo di Tedesco al Gladbach avrebbe permesso al Bologna di risparmiare sul suo ingaggio che si aggira attorno ai 2/2,5 milioni netti a stagioni (circa 4 lordi). Insomma, una bella cifra che sommata a quella di mister Palladino pesa e tanto sulle casse rossoblù.

Grande credito in Germania

La speranza di risparmiare sui suoi emolumenti, comunque, non è persa. Se il Borussia non ha puntato su di lui, qualcun altro lo farà probabilmente presto. L’allenatore di Rossano gode di una grande considerazione nel calcio tedesco. Ha allenato realtà importanti in Germania e, presto, potrebbe ancora essere preso in considerazione da altre squadre in caso di esonero.

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