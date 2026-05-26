Italiano, l’incontro col Napoli e il futuro della panchina rossoblù: Bologna, le notizie del 26 maggio

Il futuro di Vincenzo Italiano domina le notizie di giornata in casa Bologna FC. Il tecnico è sempre più vicino al Napoli. Ma a questo la dirigenza rossoblù sembra preparata, avendo già sul tavolo valide alternative. Sullo sfondo anche il lavoro di Stefano Morrone con la Primavera e i primi movimenti per il dopo Italiano.

Italiano-Napoli, l’offerta che lo spedisce verso un addio

Quello che per settimane sembrava solo uno scenario possibile, ora sta prendendo forma concreta: Vincenzo Italiano sembrerebbe pronto a lasciare il Bologna per trasferirsi a Napoli. Nella giornata di oggi il tecnico rossoblù avrebbe incontrato Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra a Roma, con un’offerta ormai definita sul tavolo.

Il Napoli avrebbe proposto un contratto biennale con opzione per una terza stagione e un ingaggio superiore a quello percepito a Bologna. Insomma, sembra trattativa ormai avanzata, tanto che il club rossoblù starebbe già accelerando sulle possibili alternative per la panchina.

Qui la notizia dettagliata sull’incontro

Grosso verso la Fiorentina: Palladino arriva in pole per il Bologna

Nel frattempo, secondo le notizie di oggi, una pista per il post Italiano sembra essersi già chiusa in casa Bologna FC. Fabio Grosso, accostato anche ai rossoblù nelle ultime settimane, è ormai vicinissimo alla Fiorentina, pronta ad affidargli la panchina per la prossima stagione.

Con Grosso destinato ai viola, il nome che ora prende quota è quello di Raffaele Palladino. L’attuale tecnico dell’Atalanta sarebbe il profilo più caldo valutato dalla dirigenza rossoblù, davanti a Daniele De Rossi ed Eusebio Di Francesco.

Qui i dettagli sui possibili candidati

Morrone conquista tutti: Pescara e Campobasso ci pensano

Nonostante l’eliminazione in semifinale contro la Fiorentina, il percorso del Bologna Primavera è una delle note più positive della stagione rossoblù. Stefano Morrone ha trasformato una squadra che un anno fa lottava per salvarsi in una formazione arrivata fino ai playoff Scudetto.

Il lavoro del tecnico non è passato inosservato e diverse società di Serie C stanno iniziando a muoversi. Secondo le ultime indiscrezioni, Pescara e Campobasso avrebbero messo Morrone nella lista dei candidati per la prossima stagione. Il Bologna vorrebbe trattenerlo, ma l’occasione di allenare una prima squadra potrebbe cambiare lo scenario.

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