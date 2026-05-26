Calciomercato Bologna, Grosso verso la Fiorentina: non sostituirà lui Italiano

Non sarà, salvo sorprese, Fabio Grosso il prossimo allenatore del Bologna. L’attuale tecnico del Sassuolo in queste ore starebbe definendo tutti i dettagli per la sua nuova avventura che lo porterà sulla panchina della nuova Fiorentina, diretta da Fabio Paratici.

L’accordo

L’ex allenatore di Olympique Lione e Frosinone dovrebbe a breve firmare il contratto biennale (con opzione per il terzo) che legherà alla società viola, che ha deciso già da tempo di non proseguire con Paolo Vanoli. Grosso è stato convinto dalla Fiorentina immediatamente, grazie anche all’amicizia che lo lega a Fabio Paratici.

Il Bologna comunque è rimasto sempre sullo sfondo. La Fiorentina è sempre stata molto convinta dalla scelta di Grosso. Il Chief Football Officer lo conosce dai tempi della Juventus, in cui i due avevano lavorato assieme. Prima nei ruoli dirigente-calciatore e poi dirigente-allenatore della Primavera bianconera.

Grosso-Fiorentina, le alternative del Bologna

Il passaggio di Fabio Grosso dal Sassuolo (che dovrebbe prendere Abate) alla Fiorentina, lascia al Bologna altre alternative al post Italiano. Nella lista dei rossoblù per la panchina restano certamente Raffaele Palladino, Daniele De Rossi ed Eusebio Di Francesco.

Il tecnico romano avrebbe intenzione di restare al Genoa e probabilmente accadrà così. Di Francesco è un’idea che balena nei casting dei felsinei da tempo, ma probabilmente darà continuità all’ottima salevzza conquistata col Lecce. Anche perché non convince fino in fondo.

Palladino, invece, pur avendo il contratto con l’Atalanta sarà presto esonerato per fare spazio a Maurizio Sarri. Il napoletano si può definire al momento il favorito per la panchina del Bologna. La società comunque per non farsi trovare impreparata aveva sondato anche Fabio Pisacane del Cagliari.

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