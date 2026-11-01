Kimi conquista il Mondiale di F1, mentre Raimondo si ferma: Bologna, le notizie dell’1 novembre 2026

Le notizie di oggi in casa Bologna FC raccontano di una giornata tra sorrisi, ma anche ombre. Dopo la vittoria contro il Monza, Lukasz Skorupski si prende la scena: il portiere polacco è MVP della partita, confermando i segnali di ripresa già mostrati a San Siro. Intanto, il club rossoblù segue con apprensione le condizioni di Antonio Raimondo, uscito per infortunio nella sfida contro il Torino. Infine, ma non per importanza, il bolognese Kimi Antonelli è campione del mondo in F1.

Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1

È una notte storica per lo sport italiano: Kimi Antonelli è il nuovo campione del mondo di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha conquistato il titolo al termine del Gran Premio del Messico, chiudendo al terzo posto alle spalle di Max Verstappen, vincitore della gara, e Lewis Hamilton.

Un risultato sufficiente per assicurarsi matematicamente il Mondiale con quattro appuntamenti d’anticipo, al termine di una stagione straordinaria, che lo ha visto battere numerosi record. Una giornata da incidere nella storia della Formula 1, ma anche nella storia di Bologna, città da cui tutto è partito per il giovanissimo, ormai campione.

Qui per la cronaca completa del Gran Premio e tutti i dettagli sul trionfo mondiale di Antonelli.

Bologna, notizie di oggi lontano da casa: Raimondo si ferma per infortunio

Il Frosinone conquista altri tre punti contro il Torino, ma la vittoria è accompagnata dalla preoccupazione per le condizioni di Antonio Raimondo. L’attaccante, di proprietà del Bologna e in prestito ai ciociari, è stato costretto a lasciare il campo dopo circa mezz’ora del primo tempo in seguito a un duro intervento sulla caviglia. Al termine della partita si è presentato in stampelle: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Anche la Nazionale guarda con interesse al suo percorso.

Qui per gli aggiornamenti su Antonio Raimondo.

Skorupski si riprende il Bologna FC: è lui l’MVP contro il Monza

Dopo le difficoltà delle prime giornate, Lukasz Skorupski sta ritrovando certezze e fiducia. Il portiere polacco è stato scelto come MVP dai lettori dopo Bologna-Monza, una prestazione nella quale ha avuto un ruolo determinante per difendere il successo rossoblù. Decisivi soprattutto il rigore parato a Cutrone e l’intervento in due tempi sull’ultima conclusione pericolosa dei brianzoli.

Qui per leggere l’articolo completo.

Udinese, deciso l’esonero di Runjaic: arriva Zanetti

Una novità che non riguarda direttamente il Bologna ma in generale la Serie A ha come protagonista l’Udinese. Dopo un avvio di stagione molto negativo, la società friulana ha deciso di cambiare guida tecnica: Kosta Runjaic sarà esonerato dopo la prossima pausa per le Nazionali. Il suo successore sarà Paolo Zanetti, chiamato a rilanciare una squadra che finora non ha rispettato le aspettative.

Qui per tutti i dettagli sul cambio in panchina dell’Udinese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook