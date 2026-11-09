Dovbyk, arriva la chiamata dell’Ucraina: una sosta per risalire le gerarchie di Palladino

Artem Dovbyk è stato convocato dall’Ucraina per i prossimi impegni di Nations League. Dopo essere rimasto a Casteldebole durante la prima pausa per le Nazionale, questa volta ha ricevuto la chiamata del Ct ucraino Andrea Maldera. L’ultima apparizione? Più di un anno fa, più precisamente il 13 ottobre scorso contro l’Azerbaigian.

Sabato 14 novembre la prima sfida in programma contro l’Irlanda del Nord, mentre tre giorni dopo arriva la Georgia priva di Kvaratskhelia a causa delle rottura del crociato. Attualmente, la nazionale ucraina è terza nel proprio Gruppo a quota 4 punti, a -3 dall’Ungheria seconda e -4 dall’Irlanda del Nord.

Ucraina, Dovbyk convocato dopo un avvio complicato con il Bologna

Una chiamata quasi inaspettata. L’avvio di stagione di Artem Dovbyk con la maglia del Bologna è stato nettamente al di sotto delle aspettative. Appena cinque presenze in campionato, in cui l’attaccante è riuscito a collezionare soltanto un gol (contro il Sassuolo e ancora con Tedesco in panchina). Se l’ex allenatore rossoblù gli aveva preferito Piccoli, con Palladino l’aria non è cambiata.

Poi, il problema muscolare che l’ha tenuto ai box fino al 21 settembre, giorno del ritorno in gruppo. Tuttavia, da Lecce è stato utilizzato appena ventisette minuti, facendo diventare la sua assenza un caso in ogni conferenza stampa. Palladino, dalla sua, è sempre stato chiaro: «Se vuole giocare deve spingere di più». E contro il Monza si è visto sicuramente un Dovbyk più in fiducia.

Le parole di Fenucci

Oggi, in occasione del Premio Bulgarelli, anche Claudio Fenucci ha parlato del momento di Dovbyk: «Da quello che ho visto io il ragazzo ha comunque delle qualità, l’ha dimostrato in passato» ha esordito l’amministratore delegato rossoblù. «Credo che debba ritrovare fiducia, credo che sia più un problema di natura mentale, che tecnica o fisica. Ha bisogno di sbloccarsi e trovare più fiducia in se stesso in questo momento». La chiave sembra averla trovata: spingere e fornire prestazioni come contro il Monza. Adesso, non gli resta che continuare appena rimetterà piede a Casteldebole. Magari dopo aver anche timbrato il cartellino in Nazionale.

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