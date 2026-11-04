Bologna, Ferguson è tornato protagonista: Palladino punta sul suo capitano

Archiviata la 10^ giornata di campionato, il Bologna può guardare con maggiore fiducia al futuro e soprattutto al rendimento di Lewis Ferguson. Il capitano scozzese, dopo un periodo complicato, sembra essere tornato al centro del progetto rossoblù, ritrovando quella centralità che negli anni precedenti lo aveva reso uno dei giocatori più importanti della squadra.

Con Raffaele Palladino, infatti, Ferguson potrebbe rappresentare una delle chiavi della nuova identità felsinea. Non soltanto per le qualità tecniche, ma anche per la leadership e la capacità di trasmettere personalità a un gruppo che aveva bisogno di ritrovare certezze.

Bologna, Ferguson è tornato il leader: la svolta con Palladino

L’arrivo del nuovo allenatore ha restituito entusiasmo e nuove prospettive al centrocampista scozzese. Palladino sembra intenzionato a valorizzarne le caratteristiche, affidandogli responsabilità importanti nella gestione del centrocampo e nella costruzione della manovra.

Ferguson può garantire inserimenti offensivi, equilibrio e intensità, qualità che rappresentano un valore aggiunto per il Bologna. Il suo contributo, tuttavia, non si limita al campo: il capitano è anche uno dei riferimenti dello spogliatoio, un elemento fondamentale in una fase di rilancio della stagione.

Ferguson e il Bologna, un legame che guarda al futuro

Dopo le difficoltà attraversate negli ultimi mesi, Ferguson sembra pronto a riprendersi definitivamente la scena. La fiducia del tecnico e la possibilità di ritrovare continuità potrebbero consentirgli di tornare ai livelli mostrati prima dei problemi fisici.

Per i rossoblù, recuperare il miglior Ferguson significherebbe ritrovare un centrocampista capace di incidere in entrambe le fasi e di trascinare la squadra nei momenti più delicati.

Il Bologna riparte anche dal suo capitano: Ferguson può diventare uno dei simboli della rinascita felsinea e un protagonista fondamentale nelle ambizioni della squadra di Palladino.

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