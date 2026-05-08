Bologna, da Donadoni a Italiano: finali di suspence nell’era Saputo

Il confronto tra Vincenzo Italiano e la società del Bologna è l’evento più atteso del momento. L’allenatore vorrebbe garanzie sulla competitività della rosa del futuro e sulle ambizioni del club, che vorrebbe proseguire con la stessa guida ancora un altro anno.

Ma il quadro attuale non è affatto una novità a Casteldebole. Nell’era di Saputo, spesso è capitato di sapere chi fosse il timoniere di fine stagione senza avere la certezza che sarebbe stato sempre lo stesso ad inaugurare la nuova. Come ricorda Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, Joey è sempre lo stesso che al suo primo anno sotto le Due Torri sollevò Diego Lopez dall’incarico di allenatore e affidò la squadra a Delio Rossi, artefice della promozione del Bologna in Serie A.

Il finale di Donadoni

Il primo finale di stagione turbolento fu quello di Donadoni. All’allenatore fu comunicato l’esonero tre giorni dopo la sconfitta all’ultima giornata di campionato contro l’Udinese. Era maggio 2018: un finale inevitabile dopo un girone di ritorno da brividi. Eppure era sempre lo stesso Joey Saputo a difendere Donadoni due anni prima quando il presidente della FIGC voleva riportarlo sulla panchina della Nazionale azzurra.

Quando Mihajlovic rischiò di cedere alla corte della Roma

Anche il grande Sinisa aveva rischiato di salutare il Bologna, se non fosse stato per il suo trascorso laziale. Mihajlovic conquista la salvezza e il decimo posto al suo primo anno in rossoblù, poi arriva la corte della Roma: il tecnico avrebbe pure ceduto se non fosse stato per gli insulti della curva giallorossa. Morale? Pochi giorni dopo firma un contratto triennale col Bologna, poi la malattia. Un finale di carriera e di vita travagliato, che lo porterà tristemente a lasciare questo mondo nel dicembre 2022.

L’ultima tempesta del Bologna: Thiago Motta

Amaro anche l’addio di Thiago Motta, allenatore che più ha scaldato il popolo rossoblù negli ultimi anni. Prima la rottura con la società, poi la promessa alla Juventus a campionato ancora in piena corsa. A fine stagione lo strappo, con il club e con i suoi tifosi: Thiago porta il Bologna in Champions League, ma in tanti non lo perdoneranno mai.

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