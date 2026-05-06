Bologna-Italiano, incontro a breve: il tecnico chiede garanzie tecniche e contrattuali. Il punto

Vincenzo Italiano sul campo è impegnato a ridare un’anima a un Bologna che ha forse definitivamente mollato dopo il duro ko contro l’Aston Villa. A Napoli servirà un moto d’orgoglio perché la squadra con il Cagliari è parsa stanca oltre che spenta.

Oggi i rossoblù riprenderanno la preparazione verso la partita numero 54 della loro infinita annata. Il tecnico vuole darsi una possibilità di fare bene al Maradona per provare per quanto possibile a risalire la china. L’ottavo posto desiderato in società dista solo due punti ed è occupato dalla Lazio, ma anche l’Udinese all’undicesimo ha solo due punti di ritardo dai rossoblù col Sassuolo di mezzo.

Italiano e l’incontro col Bologna: i risultati pesano, ma non troppo

I risultati di questo finale potrebbero avere un peso nelle decisioni della società. Il Bologna vorrebbe l’ottavo posto, ma a prescindere dal piazzamento il club ha ribadito l’idea di proseguire con Italiano. A prescindere dal contratto in scadenza tra un anno.

Il finale è diventato un tunnel di sofferenze, ma il Bologna è disposto ad andare oltre per provare a costruire e modellare quello che si preannuncia essere un nuovo ciclo. E per questo, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino incontrerà Italiano per cercare di trattenerlo.

Le richieste di Italiano sul mercato

Come è stato più volte chiarito, Italiano della sua permanenza a Bologna ne fa un discorso di stimoli, obiettivi e ambizioni. La paura del tecnico è che la mancanza delle coppe ridimensioni tutto. Ecco perché all’incontro si presenterà con due richieste sul mercato.

Consapevole che, in nome della sostenibilità, si venderanno alcuni dei pezzi pregiati della rosa, il tecnico vuole sapere come verranno sostituiti. A cominciare da Jhon Lucumí, annunciato partente orami da un anno ma leader difensivo che deve essere sostituito da uno altrettanto “leader” viste le stagioni di Vitik ed Heggem.

L’altro punto è: avere una rosa attrezzata a gestire una stagione lunga. Al di là delle Coppe europee che non ci saranno in questa annata, il tecnico vuole la garanzia che la squadra a sua disposizione sia numericamente adeguata ad arrivare in fondo alla stagione rimanendo competitiva.

Nodo contratto

Solo una volta chiariti questi punti si potrà andare avanti assieme. E lì subentrerebbe un nuovo punto da chiarire. Bologna e Italiano sono formalmente legati da un altro anno di contratto. L’allenatore però non ha intenzione di lavorare con un accordo in scadenza.

Se si dovesse andare avanti, sarà dunque necessario intavolare un discorso sul rinnovo. Una piccola garanzia che il tecnico vorrebbe dalla società, visto che spesso i rapporti tra società e allenatori con una data di scadenza così ravvicinata si rompono alla prima difficoltà.

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