Bologna, calendario fitto e obiettivi per gennaio

Il nuovo anno si apre subito con il campo che torna protagonista. Per il Bologna, gennaio non è soltanto il primo mese del 2026, ma anche un periodo chiave per dare continuità al lavoro fatto finora e capire che direzione potrà prendere la stagione. Tra impegni di campionato ed Europa League e gestione delle energie, il calendario mette di fronte ai rossoblù una serie di appuntamenti da affrontare con attenzione.

Il calendario del mese di gennaio dei rossoblù

Gennaio porta con sé un’agenda fitta, infatti, la squadra di Italiano giocherà spesso ogni tre giorni. Il Bologna è chiamato a riprendere il ritmo partita rapidamente, affrontando avversari che, per motivazioni e classifica, renderanno ogni gara tutt’altro che scontata. Un mese che richiederà concentrazione, continuità e la capacità di gestire momenti diversi all’interno delle partite.

La ripresa è fissata per domenica 4 gennaio, quando il Bologna affronterà l’Inter in trasferta a San Siro per la 18° giornata di campionato. Mercoledì 7 gennaio si torna al Dall’Ara contro l’Atalanta, il 10 contro il Como, il 15 contro il Verona, il 18 contro l’ultima in classifica, la Fiorentina e il 22 contro il Celtic, valida per la settima giornata di Europa League. Il 25 contro il Genoa e l’ultimo impegno del mese, che concluderà un vero e proprio tour de force, sarà il 29 contro il Maccabi Tel Aviv per l’ottava giornata di Europa League.

Le partite che possono indirizzare il mese di gennaio

Alcuni incontri del mese assumono un peso specifico particolare, non solo per i punti in palio ma anche per il valore degli avversari e per il momento della stagione. Gennaio, da questo punto di vista, rappresenta spesso uno spartiacque: risultati positivi possono dare slancio, mentre eventuali passi falsi costringono a rincorrere.

Gestione della rosa e rotazioni

Con partite ravvicinate, la gestione della rosa diventa un fattore centrale. Italiano e il suo staff saranno chiamati a dosare le energie, valutando rotazioni e alternative, soprattutto nei ruoli più sollecitati. La profondità del gruppo e la risposta di chi ha giocato meno possono rivelarsi determinanti nel corso del mese.

Obiettivi e continuità

Al di là dei singoli risultati, gennaio servirà anche a misurare la continuità del Bologna. L’obiettivo è dare seguito a quanto costruito nei mesi precedenti, mantenendo equilibrio e identità di gioco. Un mese che non assegna verdetti definitivi, ma che può chiarire ambizioni e prospettive per il resto della stagione.

