Fanta BFC – 18° Giornata: Inter-Bologna

Le ore piccole che tutti i fantallenatori avranno fatto a Capodanno potrebbero aver animato le feste, ma di sicuro non aiutano nelle scelte per la prossima giornata del Fantacalcio. Così, come sempre, in vostro aiuto, almeno per quanto riguarda il Bologna, arriva Fanta BFC.

La partita

Posticipo di fuoco a San Siro tra Inter e Bologna, in quello che si prospetta come il match di punta della penultima giornata del girone d’andata. I nerazzurri andranno a caccia dei tre punti per confermare la prima posizione in classifica, mentre i rossoblu avranno il compito di ripartire dopo un mese di dicembre complicato, almeno in campionato. Storicamente, nonostante le premesse pendano tutte a favore dei padroni di casa, la squadra di Vincenzo Italiano ha sempre infastidito i ragazzi di Chivu. Così, ai rigori è arrivato il successo in Supercoppa, preceduto dalla rovesciata vincente di Orsolini e dal 2-2 milanese della passata stagione. Serve il colpaccio, ma i felsinei non sono spacciati.

Probabile formazione

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Questa un’ipotesi:

(4-2-3-1) Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Ballottaggi: Zortea/Holm (55%-45%), Cambiaghi/Rowe (55%-45%), Odgaard/Pobega (60%-40%)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bernardeschi (1 mese)

Chi schierare: i consigli di Fanta BFC

Rowe: Lo sappiamo, partirà molto probabilmente dalla panchina. Però nelle ultime uscite è stato uno dei migliori rossoblu, e vederlo sfrecciare nel finale di gara contro un avversario più stanco sembra un ottimo punto di partenza per una prestazione ruggente.

Odgaard: Non è il suo momento migliore, ma la rete di Fabbian in campionato dovrebbe costringerlo a mettere il turbo. Ha già dato prova di sé in amichevole, segnando al Lentigione: contro la sua ex squadra potrebbe replicare.

Chi evitare

Orsolini: Piange il cuore a sconsigliarlo, ma Orso non sta vivendo il miglior periodo della stagione. Ha già preso parecchie insufficienze a dicembre e lo attende il duello di fuoco con Dimarco.

La scommessa

Dallinga: Potrebbe entrare nel secondo tempo, ragion per cui occorre coprirsi le spalle con dei titolari affidabili in panchina, ma Thijs deve riconquistare il suo popolo dopo un paio di uscite complesse. Ha già segnato al Napoli: i big match sono roba sua.

