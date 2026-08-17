Tomasevic, Raimondo, Pyyhtiä: i rossoblù in prestito brillano in Coppa Italia

Il Bologna brilla in Coppa Italia grazie ai suoi numerosi giocatori impegnati in prestito in altre squadre: da Antonio Raimondo a Niklas Pyyhtiä passando per Tomasevic, sono molti i rossoblù che si sono messi in luce nel corso dei Trentaduesimi del torneo nazionale che si stanno disputando tra ieri e oggi.

Trentaduesimi di Coppa Italia, il bilancio dei giocatori del Bologna in prestito: Pyyhtiä in rete, gol e assist per Raimondo, Tomasevic elimina la Lazio

Il primo colpo di scena della nuova stagione calcistica arriva proprio dalla Coppa Italia: la Lazio, semifinalista della scorsa edizione, è fuori dal torneo. Pessimo il debutto del neo-mister Gennaro Gattuso, che viene sconfitto per 2 a 0 dal Mantova: i biancocelesti, dunque, sono eliminati proprio dalla competizione nella quale l’anno scorso si giocarono la finale contro l’Inter (poi persa 2-0). A contribuire alla disfatta della Lazio, che l’anno scorso aveva a sua volta eliminato il Bologna ai Quarti, un interessantissimo giocatore rossoblù: Bodin Tomasevic. Il giovane difensore centrale montenegrino, appena trasferitosi dalla Primavera rossoblù al Mantova, è sceso in campo titolare al suo debutto con i biancorossi.

Nel frattempo arriva la prima soddisfazione della stagione per Antonio Raimondo, che ha prolungato il prestito al Frosinone dopo aver centrato la promozione dalla Serie B alla A alla fine dell’anno scorso. Il centravanti romagnolo, schierato dal primo minuto, ha firmato la terza delle quattro reti con cui i ciociari hanno sconfitto la Juve Stabia, servendo anche l’assist per il 4-1 finale. L’altro rossoblù Luigi Caccavo (subentrato a gara in corso) è invece eliminato dalla competizione.

Bene anche Niklas Pyyhtiä, tornato al Sudtirol dopo la parentesi a Modena. Il centrocampista finlandese, ex giocatore della Primavera di Raimondo, Corazza e Stivanello, ha segnato il gol che ha sbloccato la partita tra i trentini e il Catanzaro. Nonostante la reazione dei calabresi, il Sudtirol è riuscito a vincere 4-3 ai rigori e a strappare il pass per il turno successivo. Titolare anche Riccardo Stivanello, pure lui finito in prestito a Bolzano.

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