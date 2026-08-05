Lontano da Casa – Dove sono finiti i rossoblù? La mappa geografica dei prestiti

In questa edizione estiva del format Lontano da Casa, la rubrica che segue i giocatori del Bologna che hanno lasciato le Due Torri con la formula del prestito, andiamo a riassumere tutti i rossoblù che si sono trasferiti nelle scorse settimane di calciomercato.

Calciomercato Bologna – Da Corazza a Raimondo, da Tomasevic a N’Diaye: ecco dove sono finiti i giocatori rossoblù partiti in prestito

Bolzano, Vicenza, Mantova, Cesena, Frosinone, Castellammare di Stabia: i rossoblù si spingono da nord a sud

Partendo dalla Serie A, più nello specifico dalla Ciociaria, sono due i giocatori ancora di proprietà del Bologna che quest’anno militeranno lontano dal capoluogo emiliano. Si tratta del centravanti ravennate Antonio Raimondo e del difensore di Bassano del Grappa Wisdom Amey, i quali indosseranno la maglia del neopromosso Frosinone. Il primo ha giocato per i giallazzurri già lo scorso anno ed è considerato uno dei protagonisti della promozione, il secondo è un nuovo arrivo. I due, tuttavia, si conoscono dai tempi del Bologna Primavera.

Occhi puntati anche sulla Serie B, come sempre ricca di giocatori di proprietà del Bologna. Il neoacquisto rossoblù Luigi Caccavo, prelevato dal Lumezzane a inizio calciomercato, è stato subito ceduto in prestito alla Juve Stabia. Il Mantova ha invece ingaggiato il giovane difensore montenegrino Bodin Tomasevic, tra i protagonisti dell’ottima stagione della Primavera. Restiamo in Emilia-Romagna, perché il difensore centrale serbo Mihajlo Ilic sta per trasferirsi al Cesena dopo le esperienze al Partizan e all’Anderlecht.

In Veneto, più nello specifico al neopromosso Vicenza, è invece approdato Tommaso Corazza, difensore nato a Bologna nel 2004 e reduce dall’annata trascorsa in prestito tra Pescara e Cesena. Spingiamoci poi ancora più a nord, in quel di Bolzano. Qui, il Sudtirol ha dato il benvenuto a due vecchie conoscenze del Bologna Primavera: il centrocampista finlandese Niklas Pyyhtiä (che torna in Trentino-Alto Adige dopo la parentesi modenese) e l’ex capitano Riccardo Stivanello (che arriva da un anno al Lumezzane).

Serie C ed estero

E sono proprio i lombardi del Lumezzane, militanti nel Girone A di Serie C, ad aver fatto il pieno: ben tre nuovi innesti della squadra della provincia di Brescia, infatti, sono tuttora di proprietà del Bologna (e tutti ex giocatori della Primavera felsinea). Parliamo degli attaccanti Gennaro Anatriello (2004) e Tommaso Ebone (2005) e del centrocampista Lorenzo Menegazzo (2005). Il primo ha già indossato i colori del Lumezzane lo scorso anno, prolungando il prestito fino al prossimo giugno. Il secondo e il terzo arrivano in Lombardia dopo le annate trascorse al Trento e al Foggia.

Attenzione, però, anche al Girone B: il portiere Nicola Bagnolini, infatti, giocherà con gli umbri del Gubbio. Infine, nel Girone C troviamo la nuova squadra di Antoine N’Diaye: il centrocampista canadese classe 2006, tra i titolarissimi di mister Morrone in Primavera, si è infatti trasferito al Casarano (in provincia di Lecce).

Chiudiamo il recap con i rossoblù in prestito in squadre estere. Il portiere Thomas Gillier (al momento infortunato) e il difensore Joaquín Sosa hanno rispettivamente prolungato i propri prestiti al CF Montréal (in Canada) e al Colo-Colo (squadra di Santiago del Cile).

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