Bologna, il gioiellino rossoblù Luca Lo Monaco prolunga fino al 2029

Il calciomercato proseguirà senza sosta fino alle battute finali di questa sessione estiva, ma intanto in casa Bologna arriva una splendida notizia: il prolungamento del contratto di Luca Lo Monaco, interessantissimo attaccante classe 2008 che nell’ultimo periodo si è messo in luce con la Primavera rossoblù entrando anche nel mirino della Prima squadra di Tedesco (con la quale ha potuto esordire durante la preparazione estiva).

Luca Lo Monaco, giovanissimo e talentuoso attaccante classe 2008, ha prolungato il contratto con il Bologna fino a giugno 2029

A renderlo noto è stato il club stesso tramite una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale. «Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Luca Lo Monaco per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029» si legge nel comunicato. Il giovanissimo talento Made in Bologna, dunque, continuerà a indossare i colori rossoblù ancora per un po’.

Considerato già come uno dei nomi più interessanti sfornati dal settore giovanile del club felsineo, Lo Monaco ha brillato particolarmente nel corso dell’ultima stagione. Con la Primavera di Stefano Morrone ha collezionato 9 gol e 7 assist, molti dei quali hanno contribuito al successo della sua squadra. Il bilancio dei suoi impegni con l’Under 18, poi, è altrettanto notevole: 9 reti e 3 assist per un attaccante che si è rivelato decisivo in più di un’occasione.

I 18 centri realizzati e i 10 assist serviti in 40 presenze, però, non gli sono bastati, perché anche quest’anno il ragazzo è iniziato fortissimo: nella prima giornata di Primavera 1 2026/2027, infatti, Luca ha trascinato i suoi alla vittoria contro l’Atalanta segnando un gol e servendo due assist. Le sue capacità innegabili non sono passate inosservate nemmeno a mister Domenico Tedesco, che lo ha convocato per il doppio incontro amichevole contro il Cambuur: è proprio nel corso del secondo match contro gli olandesi che il giovane talento rossoblù ha firmato la sua prima rete con i “big”.

La sua avventura sotto le Due Torri, dunque, continua e il Bologna continuerà a tenere gli occhi puntati su uno degli attaccanti più prolifici del proprio vivaio.

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