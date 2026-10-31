Bologna, gioventù d’assalto: i colpi degli Under 23 illuminano le notti lontane dal Dall’Ara

Il recente cammino lontano dalle mura amiche sta raccontando una storia nuova per la squadra rossoblù. Nelle ultime tre vittorie esterne, l’attacco ha mostrato una brillantezza straordinaria, ma è un dato statistico in particolare a rubare l’occhio degli appassionati: ben quattro degli otto gol complessivi arrivati in questo filotto di successi fuori casa portano la firma di calciatori Under 23.

Nel discorso non includiamo, anche se segnata da un Under 23, la sfortunata autorete di Bartesaghi. Un segnale inequivocabile di come la freschezza atletica e il coraggio dei giovani stiano diventando il vero fattore determinante per scalare la classifica e conquistare campi difficili.

La prima firma del riscatto del Bologna

Il cammino vincente lontano da casa si è acceso nel caldo pomeriggio di Salento. Durante la trasferta contro il Lecce, il punteggio era inchiodato su un delicato equilibrio, pronto a spezzarsi da un momento all’altro. A rompere gli indugi ci ha pensato il talento di Enem, capace di trasformare una giocata personale da parte di Cambiaghi nel gol chiave per la vittoria rossoblù.

La sua rete, al 75esimo minuto, ha segnato la prima marcatura firmata da un Under 23 in questo ciclo di trasferte, sigillando il definitivo 1-2 per il Bologna e regalandosi una notte da protagonista assoluto.

Il capolavoro della Scala del calcio

Se la vittoria in Puglia aveva mostrato il carattere della squadra, il capolavoro narrativo si è compiuto sul prato di San Siro. Nella prestigiosa trasferta a Milano contro il Milan di Amorim, Mbangula ha interamente conquistato la scena, perché? E’ stato proprio lui l’autore delle altre tre reti segnate da un under 23.

Il giovane attaccante ha messo a segno una meravigliosa tripletta, una prestazione da incorniciare per forza, tecnica e fiuto del gol. Le sue tre perle sono state un contributo fondamentale per la vittoria del Bologna, capace di imporsi con un roboante 2-4 finale e di dimostrare che la gioventù rossoblù non teme i palcoscenici più importanti del calcio italiano.

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