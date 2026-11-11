Bologna, 15 diviso 7: i gol finalmente arrivano, ma ci si aspetta ancora di più da alcuni

Dal numero 3 al numero 15, da sosta a sosta. Parliamo dei gol del Bologna, che con Palladino al comando sono iniziati ad arrivare…anche se non ancora a fiumi. Ma va bene così, al momento: ci sono i risultati – e quelli sì che sorridono – e anche la pluralità dei marcatori. E proprio qui, però, si appoggia il tema: c’è qualcuno là davanti che può, e deve, fare di più.

Bologna, in sette per quindici gol, al settimo posto

Più che un sottotitolo sembra un enigma. Ma, come sottolineato nel suo pezzo odierno da Davide Centonze sull’inserto del Corriere dello Sport – Stadio, e cioè Più Stadio, è più semplice del previsto: il Bologna ha mandato a segno, sin qui, ben sette marcatori diversi per i quindici gol che ha segnato nelle prime undici giornate. E, in questa speciale classifica dei marcatori differenti, è al settimo posto. In linea con l’ottavo della “vera” classifica, anche se c’entra poco, in realtà.

Una produzione offensiva alquanto aumentata con l’avvento di Raffaele Palladino sulla panchina Rossoblù: nelle prime quattro giornate il Bologna aveva segnato soli due gol e contro lo stesso avversario, il Sassuolo. Dalla quinta all’undicesima, invece, ben tredici gol: quasi due gol a partita, come sottolineato da Centonze. Con anche tre rigori in mezzo, tutti realizzati: segno di come in area, ora, ci si arrivi eccome.

Alcuni bene, altri inaspettati, altri invece…

…devono fare di più. Ma si parte sempre dalle note positive: Federico Bernardeschi, a quota tre gol, di cui due su rigore. Pari merito al 10 c’è Samuel Mbangula: tre gol, tutti al Milan. A due reti ci sono Riccardo Orsolini e Tommaso Pobega, quest’ultimo mattatore delle ultime settimane. A uno, poi, ci sono i due inaspettati difensori “goleador”, Artur Theate e Nicolò Casale.

E qui arriviamo agli altri protagonisti fermi a uno, alla voce “gol segnati”. Protagonisti che, in realtà, devono diventarlo, perché sono le tre punte in rosa attualmente nel Bologna: Roberto Piccoli, Artem Dovbyk e Jay Enem. Tutti decisivi i loro gol, a modo loro: i primi due per il pareggio contro il Sassuolo, il terzo per la vittoria a Lecce. Ci sono stati gli infortuni, certo, ma dalla ripresa delle operazioni dopo la sosta è proprio da loro che ci si aspetta un aumento dal numero “uno”, visto il ruolo. E in classifica, dopo la sosta, ci si aspetta anche l’unico attaccante non presente in classifica, e cioè Nicolò Cambiaghi: tre assist, ma ancora zero reti per lui.

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