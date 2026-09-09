Bologna, Heggem cercasi: Tedesco vuole solidità

Il Bologna è in cerca della miglior versione di Heggem per riuscire a blindare la difesa.

In vista della delicata sfida del Maradona contro il Napoli, i rossoblù sono chiamati a una svolta, quanto meno sulla prestazione, dopo le prime uscite stagionali ancora opache.

Cosa non va nel reparto arretrato?

In questo avvio di campionato, come evidenziato nel suo focus sul Corriere dello Sport – Più Stadio da Davide Centonze, il pacchetto arretrato allenato da Domenico Tedesco ha mostrato incertezze e qualche passaggio a vuoto di troppo.

Tra i profili finiti sotto i riflettori della critica c’è proprio il centrale norvegese Torbjørn Heggem, che nelle prime tre giornate ha disputato tutti i minuti disponibili senza però riuscire ancora a incidere con la continuità sperata.

La prestazione offerta nell’ultimo turno contro il Sassuolo ha fatto emergere diverse difficoltà nei duelli individuali e in occasione del gol sassolese, confermando un momento di appannamento fisico e tattico già intravisto nelle precedenti sfide contro Lazio e Atalanta.

Ciononostante, il nuovo assetto tattico richiede comprensibilmente tempo per assimilare i giusti automatismi, anche se Torbjørn in impostazione ha dato risposte positive, testimoniate dalla straordinaria precisione nei passaggi delle gare precedenti.

C’è dunque una base da cui ripartire. La crescita graduale dell’intesa con il nuovo compagno di reparto Arthur Theate sarà poi elemento imprescindibile per ritrovare quella solidità difensiva indispensabile a sostenere le ambizioni e il cammino della formazione emiliana.

L’esame Maradona

La trasferta di Napoli rappresenta un banco di prova immediato e particolarmente severo, ma allo stesso tempo costituisce l’occasione ideale per il difensore e per l’intero collettivo per scuotersi e provare a trovare la scintilla giusta.

Serviranno massima attenzione, personalità e maggiore cattiveria agonistica per invertire la rotta e permettere al club di ritrovare le certezze necessarie per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

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